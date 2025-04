Stars James Van Der Beek: ‚Dawson’s Creek‘ veränderte sein Leben

Bang Showbiz | 07.04.2025, 11:00 Uhr

James Van Der Beek erkannte, dass sich sein Leben verändern würde, als er sein Gesicht zum ersten Mal auf einer Werbetafel sah.

Der 48-jährige Schauspieler spielte zwischen 1998 und 2003 die Rolle des Dawson Leery in dem erfolgreichen Teenie-Drama ‚Dawson’s Creek‘, und James gibt zu, dass die Serie sein Leben völlig verändert habe.

Auf der Steel City Con in Pittsburgh erzählte James: „Ich habe einen Film gemacht, als ich 17 war, und alle sagten: ‚Bist du bereit, dass das dein Leben verändert?‘ Und ich dachte nur: ‚Oh ja!‘ Ich erinnere mich, dass ich mit meinen College-Freunden ins Kino ging, und es war nur eine andere Person im Kino.“ Der angehende Schauspieler dachte sich also damals, dass es mit der großen Karriere wohl erst einmal nichts werden würde. Deswegen erwartete er auch bei ‚Dawson’s Creek‘ keine lebensverändernde Umstellung. „Als ich ‚Dawson’s Creek‘ machte, waren wir in North Carolina – wir waren weit, weit, weit weg von Hollywood. Wir waren auf dem WB Network, das war zu der Zeit ein Netzwerk, das ich nicht einmal über Kabel in meinem Wohnheimzimmer bekam – also sagten einige Leute: ‚Bist du bereit, dass das dein Leben verändert?‘ Ich dachte mir: ‚Ich war schon einmal auf diesem Weg. Das wird nichts ändern.'“ Dann allerdings wurde ihm erklärt, dass Werbetafeln in Produktion seien, und als er das erste Mal eine solche sah, schwante dem Star, dass sich sein Leben wohl doch ändern würde: „Dann flogen sie mich nach Los Angeles, und ich sah eine Werbetafel, auf der mein Gesicht tausendmal größer war, als mein Kopf ohnehin schon ist, und ich sah meinen Namen auf der Werbetafel.“ James erkannte schnell, dass die TV-Show dazu bestimmt war, sein Leben zu verändern.

Der Schauspieler gab zu, dass der Erfolg und die Popularität von ‚Dawson’s Creek‘ seine eigenen Erwartungen übertroffen haben. James, der neben Katie Holmes, Joshua Jackson und Michelle Williams in der Serie zu sehen war, sagte: „Nach zwei Wochen hatte ich einen Auftritt in Seattle und sie sagten: ‚Es werden 100 Leute hier sein.‘ Und ich sagte: ‚Es werden nicht 100 Leute sein.‘ Und da waren etwa 500, und sie schrien, und ich dachte mir: ‚Wow, das Ding wird viel größer sein, als ich je gedacht hätte.'“