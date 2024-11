Freunde erfuhren es aus der Presse James Van Der Beek hat Darmkrebs: Darum machte er es jetzt öffentlich

James Van Der Beek wurde durch seine Rolle in "Dawson's Creek" zum Schwarm vieler Teenager weltweit. (ae/spot)

SpotOn News | 04.11.2024, 06:28 Uhr

Früher als geplant hat James Van der Beek seine Krebsdiagnose über ein US-Magazin bekannt gegeben. Davon wurden auch nahestehende Menschen überrascht, denen er die Nachricht eigentlich persönlich sagen wollte. In einem Instagram-Beitrag erläuterte er die Gründe dafür.

"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (47) hat am 3. November in einem Interview mit dem US-Magazin "People" bekannt gegegeben, dass bei ihm Dickdarmkrebs diagnostiziert wurde. Selbst Verwandte und Freunde sind von dieser Nachricht offenbar überrascht worden. Denn schnell legte der sechsfache Vater ein Statement bei Instagram nach, in dem er sich dafür entschuldigte und erklärte, warum er die Krankheit jetzt so schnell öffentlich machte.

Er wollte einer Boulevardzeitung zuvor kommen

Demnach habe er seine Krebsdiagnose zu seinen "eigenen Bedingungen" mitteilen wollen. "Es gibt kein Drehbuch, wie man diese Dinge ankündigt, aber ich hatte geplant, demnächst ausführlich mit dem People-Magazin darüber zu sprechen … um das Bewusstsein zu schärfen und meine Geschichte auf meine eigene Art zu erzählen", schrieb der 47-Jährige zu einem Videoclip. Er habe das dann schneller tun müssen als geplant, als er "darüber informiert wurde, dass eine Boulevardzeitung über die Neuigkeit berichten würde".

"Ich habe mich bisher privat damit auseinandergesetzt, mich behandeln lassen und mich mit größerer Konzentration als je zuvor um meine allgemeine Gesundheit gekümmert", fuhr er fort. Es geht ihm gut und er fühle sich stark. Bereits gegenüber "People" hatte er geäußert, dass es "Grund für Optimismus" inmitten der Behandlung gebe. Van Der Beek arbeitet auch weiter.

Entschuldigung und Dank

In seinem Posting entschuldigte sich der Schauspieler anschließend bei seinen Angehörigen und engen Freunden, die erst durch den Bericht von seiner Krebserkrankung erfuhren. "Ich entschuldige mich bei allen Menschen in meinem Leben, denen ich es selbst sagen wollte. Nichts von diesem Prozess geschah in dem von mir bevorzugten Zeitrahmen…".

Gleichzeitig drückte er auch seine Dankbarkeit für die Flut an Nachrichten aus, die er seit dem Bericht erhalten hat. "Bitte wissen Sie, dass meine Familie und ich all die Liebe und Unterstützung zutiefst zu schätzen wissen."

Seit 14 Jahren verheiratet

Der Schauspieler, der mit der Serie "Dawson's Creek" (1998-2003) bekannt wurde, heiratete seine Frau Kimberly im Jahr 2010. Das Paar hat sechs gemeinsame Kinder.