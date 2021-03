Jamie Dornan trauert um seinen Vater

15.03.2021 16:04 Uhr

Der Vater des irischen Schauspielers Jamie Dornan ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Jim Dornan wurde 73 Jahre alt.

Jamie Dornan (38, „Fifty Shades of Grey“) muss einen schweren Schlag verkraften: Jim Dornan, der Vater des irischen Schauspielers, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Er hatte sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet das britische Boulevardblatt „Daily Mirror“ und beruft sich dabei auf eine Kollegin des Verstorbenen, die sich auf Twitter von ihm verabschiedet hat.

Die Professorin Nichola Rooney schreibt in dem Tweet, dass Dornan, ein anerkannter Geburtshelfer und Gynäkologe, ein einzigartiger Visionär gewesen sei. Er habe in den frühen 90er-Jahren erkannt, welchen Nutzen die Klinische Psychologie für Frauen bringe. „Mein Freund. Ruhe in Frieden“, so Rooney weiter. Zu dem Beitrag postete sie auch ein Foto von Jim Dornan.

The great Prof Jim Dornan. One of a kind. His glass brimmed over. A true visionary. Early 90’s he saw the benefit that Clinical Psychology could bring to the women in RMJH & made it happen. My friend. RIP. Love to Samina, Liesa, Jess & Jamie pic.twitter.com/fUxUiQrQZW

