Jamie Foxx: Das sagt er zu den Liebesgerüchten mit Sela Vave

Liebes-Wirrwarr bei Jamie Foxx (51). Der Sänger und Schauspieler wurde händchenhaltend mit der Nachwuchssängerin Sela Vave (21) gesichtet, es hieß jedoch, er würde ihr nur bei ihrer Karriere unter die Arme greifen.

Eigentlich ist Jamie Foxx seit über sechs Jahren mit Katie Holmes liiert, das Paar hält ihre Beziehung jedoch eher geheim, nur selten zeigen sie sich gemeinsam in der Öffentlichkeit. In den letzten Tagen kamen jedoch Gerüchte auf, dass das Paar schon längst getrennt sei.

Er spricht über Sela Vave

Nun sprach Foxx in einem Instagram-Livestream über seine Verbindung zu Sela Vave und sagt: „Als ich Ed Sheeran kennengelernt habe, hatte ich keine Ahnung, wer er war. Ich hab ihn sechs Wochen auf meinem Sofa schlafen lassen. Nick Cannon war 13, als er zu mir kam. Ne-Yo kam schon vorbei, als er noch nicht Ne-Yo war. Alle kommen zu mir nach Hause.“

Ob er mit Ed Sheeran auch Händchen gehalten hat?

Quelle: instagram.com

Und was geht nun mit Katie?

Übrigens, über Katie Holmes verlor er in seinem Instagram-Livestream natürlich kein Wort, weswegen nun immer noch nicht klar ist, was zwischen den beiden nun geht. Ende letzten Jahres kamen immer wieder Gerüchte auf, Katie und Jamie wollen heiraten, passiert ist jedoch nie etwas. Öffentliche Auftritte der beiden sind rar, erst im vergangenen Mai gab es die Event-Premiere.

Erstmals zusammen auf dem roten Teppich zeigten sie sich bei der MET Gala im Metropolitan Museum of Art in New York im Mai. Bereits im Januar besuchten sie die traditionsreichen Pre-Grammy-Gala von Plattenmogul Clive Davis zu Ehren von Jay Z. Da war man aber noch unter sich. Katie und Jamie saßen nebeneinander, tuschelten und lachten.