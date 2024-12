"Zu gesegnet, um gestresst zu sein" Jamie Foxx meldet sich nach Glas-Attacke bei seinen Fans

Jamie Foxx hat gerade darüber gesprochen, dass er einen Schlaganfall erlitten hat. Nun erlebte er ein weiteres Drama. (ae/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 08:30 Uhr

Während der Feier seines 57. Geburtstages ist Jamie Foxx mit einem Glas attackiert und verletzt worden. Zwei Tage danach gab er mit einem Instagram-Posting ein Lebenszeichen - und gab sich kämpferisch.

Jamie Foxx (57) hat sich auf seiner Instagramseite zu Wort gemeldet, nachdem er während seiner Geburtstagsfeier am 13. Dezember mit einem Glas beworfen worden war. Dadurch wurde er so stark im Gesicht verletzt, dass er mit mehreren Stichen genäht werden musste.

"Sie wissen nicht, dass du dafür geschaffen bist"

Der Schauspieler ging am Sonntag scheinbar subtil auf den Vorfall ein und schrieb: "Der Teufel ist beschäftigt … aber ich bin zu gesegnet, um gestresst zu sein." Im Kommentar zu dem veröffentlichten Statement führte er weiter aus: "Der Teufel ist eine Lüge. Hier kann ich nicht gewinnen … danke an alle, die für mich beten und nach mir sehen … wenn dein Licht hell leuchtet … versuchen sie, dir Dunkelheit zu bringen." Er gab sich jedoch kämpferisch: "Aber sie wissen nicht, dass du dafür geschaffen bist … die Lichter haben hell geleuchtet."

Am Samstag hatte ein Sprecher von Foxx gegenüber "Page Six" erklärt, der Schauspieler habe am Vorabend im Restaurant Mr. Chow im Beverly Hills gefeiert, als "jemand von einem anderen Tisch ein Glas warf, das ihn am Mund traf". Er habe genäht werden müssen und erhole sich nun. "Die Polizei wurde gerufen und die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden."

Polizei rückte wegen "einer tödlichen Waffe" an

Laut einer Pressemitteilung der Polizei von Beverly Hills traf die Polizei kurz nach 22 Uhr Ortszeit am Tatort ein, nachdem sie einen Anruf über einen Angriff mit einer tödlichen Waffe erhalten hatte. Die Polizeibehörde gab an, dass die Behauptung eines Angriffs mit einer tödlichen Waffe "unbegründet" sei, bestätigte jedoch, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung "zwischen den Parteien" gekommen sei. Nach Augenzeugenberichten soll Foxx "unhöflich und vulgär" beschimpft worden sein. Daraufhin habe der Schauspieler gefordert, ihn in Ruhe zu lassen, da seine Familie dabei sei. Dann sei das Glas geworfen worden.

In seinem Instagram-Posting bedankte sich Foxx auch bei seinen Fans dafür, dass sie sich sein kürzlich veröffentlichtes Netflix-Special "What Had Happened Was" angesehen haben, das jetzt auf Platz eins der Streaming-Plattform steht. "Wenn Sie es sich noch nicht angesehen haben, tun Sie es bitte, es kommt von Herzen und aus meiner Seele", schloss er. In dem Special spricht der 57-Jährige darüber, dass er im April 2023 nach einer "Hirnblutung, die zu einem Schlaganfall führte" ins Krankenhaus eingeliefert wurde. "Wir wissen immer noch nicht genau, was mit mir passiert ist. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich jedes Gebet zu schätzen weiß, denn ich habe jedes Gebet gebraucht."