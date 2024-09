Er führte sie zum Altar Jamie Foxx: Seine älteste Tochter Corinne hat geheiratet

Er freut sich über ihr Liebesglück: Jamie Foxx mit seiner Tochter Corinne. (the/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 11:52 Uhr

Jamie Foxx durfte am Wochenende in eine neue Rolle schlüpfen: Bei der Hochzeit seiner Tochter Corinne schritt er offenbar Arm in Arm mit ihr zum Traualtar.

Eine ganz neue Rolle für Jamie Foxx (56): Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, soll der Schauspieler am Wochenende seine älteste Tochter Corinne Foxx (30) zum Altar geführt haben. "People" zufolge soll die 30-Jährige am Sonntag ihren Verlobten Joe Hooten in einer von Familie und Freunden begleiteten Zeremonie geheiratet haben. Das Paar hatte sich im Dezember 2023 verlobt.

Fotos der Hochzeit geleakt

Über den Social-Media-Kanal von Schauspielerin Garcelle Beauvais (57) – einer Kollegin aus der "The Jamie Foxx Show" – waren Fotos von der Hochzeit in die Öffentlichkeit gelangt. Auf diesen Aufnahmen ist unter anderem zu sehen, wie Jamie Foxx Arm in Arm mit seiner Tochter zum Altar schreitet und die beiden danach einen gemeinsamen Vater-Tochter-Tanz aufs Parkett legen. Der Post bei Instagram ist inzwischen nicht mehr auffindbar. Die Fotos sind allerdings unter anderem via "People" und "Page Six" zu sehen.

Jamie Foxx überglücklich über die Verlobung seiner Tochter

Nachdem Jamie Foxx 2023 mit einer schweren Erkrankung zu kämpfen hatte, hatte das Jahr mit der schönen Nachricht der Verlobung seiner Tochter geendet. Seine Emotionen teilte er damals in einem Instagram-Post: "Corinne und Joe, ihr seid das perfekte Beispiel dafür, was es heißt, verliebt zu sein. Ihr sorgt euch körperlich und geistig um das Wohl des anderen. Und ihr haltet euch gegenseitig den Rücken frei. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Verlobung! Joe, als du mir vor einer Weile zugeflüstert hast, dass du mein Baby Girl fragen wirst, ob sie dich heiraten möchte, hatte ich Freudentränen in meiner Seele. Und Corinne, du hast immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Du verdienst vollkommene Liebe."

Corinne Foxx arbeitet wie ihr berühmter Vater in der Schauspielbranche. Sie stammt aus seiner Beziehung mit Connie Kline (54). Ihren jetzigen Ehemann soll sie bereits 2018 auf der University of Southern California kennengelernt haben, wie "Page Six" berichtete. Hooten ist ein preisgekrönter Autor, Regisseur und Fernsehmanager, der derzeit für John Wells Productions arbeitet.