20.10.2020 21:15 Uhr

Jamie Foxx wird in Netflix-Komödie „Day Shift“ zum Vampirjäger

In seinem nächsten Netflix-Film "Day Shift" geht Hollywood-Star Jamie Foxx unter die Vampirjäger. Der Streifen soll Horror mit Humor verbinden.

Jamie Foxx (52) bekommt es in seinem nächsten Film mit lästigen Blutsaugern zu tun. Der Oscar-Gewinner („Ray“) schlüpft in dem eigens coproduzierten Netfix-Streifen „Day Shift“ in die Rolle eines Familienvaters, der heimlich als Vampirjäger sein Brot verdient. Mit dem gefährlichen Job will er seiner achtjährigen Tochter ein besseres Leben ermöglichen, heißt es auf der US-Seite „Variety“ über die Beweggründe seiner Figur.

Die Regie übernimmt demnach JJ Perry, der zwar bereits bei Blockbustern wie „John Wick“ oder „Fast & Furious“ mitgearbeitet hat, „Day Shift“ wird aber sein Debüt als Filmemacher sein. Wann mit der Horror-Komödie beim Streaminganbieter zu rechnen sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

(rto/spot)