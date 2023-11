Stars Jamie Lee Curtis: Deshalb wollte Arnold Schwarzenegger sie nicht küssen

Jamie Lee Curtis gets Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role SAG - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2023, 14:57 Uhr

Die beiden Schauspieler hatten einige romantische Szenen im Film ‚True Lies - Wahre Lügen‘.

Jamie Lee Curtis glaubt, dass Arnold Schwarzenegger sie in ‚True Lies – Wahre Lügen‘ aus einem bestimmten Grund nicht küssen wollte.

Die beiden Schauspieler standen Anfang der Neunziger Jahre für den James-Cameron-Streifen vor der Kamera. Für Jamie und Arnie waren dabei auch einige Liebesszenen auf dem Programm, doch dem Actionstar fiel es laut der Aussage seiner Kollegin schwer, sich ihr anzunähern. In einem neuen Interview erklärte die ‚Halloween‘-Darstellerin jetzt, dass Schwarzenegger ihren Vater Tony Curtis kannte und sich sehr wahrscheinlich deshalb vor den romantischen Szenen drücken wollte. Curtis sagte gegenüber ‚Closer US‘: „Ich glaube, er kannte mich als Tonys kleines Mädchen. Arnold liebte meinen Vater und ich glaube es war etwas komisch für ihn, dass er mit Tonys Tochter rummachen sollte.“

Eine Fortsetzung der Actionkomödie könnte sich Jamie Lee Curtis derweil nicht vorstellen. Grund dafür sei die veränderte Sicht auf Terrorismus seit den Anschlägen am 11. September. Sie erklärt weiter: „Ich glaube nicht, dass wir nach 9/11 noch einen ‚True Lies‘-Film machen könnten. Das war vor 9/11 und ich will nicht sagen, dass wir uns über Terrorismus lustig machen konnten, aber wir konnten uns tatsächlich über Terrorismus lustig machen, denn es war einfach so unglaublich. Wir können uns nie wieder darüber lustig machen.“