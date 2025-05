Stars Jamie Lee Curtis fand es wichtig mit Lindsay Lohan in Kontakt zu bleiben

19.05.2025

Jamie Lee Curtis wollte nach den gemeinsamen Dreharbeiten unbedingt mit Lindsay Lohan in Kontakt bleiben.

Die 66-jährige Schauspielerin stand mit ihrer jüngeren Kollegin für ‚Freaky Friday‘ aus dem Jahr 2003 vor der Kamera. Nach dem Ende des Projekts fand es die erfahrene Hollywoodikone wichtig, ihrem Co-Star weiterhin zur Seite zu stehen. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ erklärte Curtis: „Lindsay war 15 und als sie älter wurde blieben wir unser ganzes Leben lang im Kontakt. Ich finde das wichtig, insbesondere wenn jemand jung in die Filmindustrie kommt, wenn du eine Verbindung mit ihnen aufbaust, musst du ihnen zeigen, dass es echt ist. […] Ich wollte, dass sie versteht, dass es eine Brücke gibt und dass ich es ernst meine, dass sie immer ehrlich zu mir sein kann. Und das war sie. Während ihres jungen Lebens blieben wir in Kontakt.“

‚Freakier Friday‘, die lang erwartete Fortsetzung von ‚Freaky Friday‘, soll dieses Jahr in die Kinos kommen. Wie Curtis im Interview weiter erzählt, war es ein Treffen zwischen Lindsay, ihrem 22 Monate alten Sohn Luai, und den Verantwortlichen bei ‚Disney‘, die das Filmprojekt in die Wege leiteten. „Jetzt ist sie eine Mama“, so die ‚Ein Fisch namens Wanda‘-Darstellerin weiter. „Es war ein Besuch von ihr, sie brachte ihr Baby mit und wir nahmen ein Bild auf, das ich postete, und dass die Schleusen öffnete.“