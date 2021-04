Jamie Lynn Spears ist 30 geworden – so gratuliert ihr Britney

10.04.2021 20:50 Uhr

Flashback-Freitag für Britney Spears! Die Sängerin versetzte ihre Fans am Wochenende in Aufregung, als sie ein Throwback-Foto von sich und ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn Spears teilte, um ihr alles Gute zum Geburtstag zu wünschen.

Die „Zoey 101“-Darstellerin ist am 04. April 30 Jahre alt geworden und Britney Spears feierte ihre Schwester jetzt in einem emotionalen Text auf Instagram, bezeichnete sie unter anderem als „schöne Seele“.

Justin Timberlake ist auch zu sehen

„Ich liebe dich so sehr und ich wünschte, ich wäre mit 30 so schlau wie du gewesen!“, schrieb die „Toxic“ -Sängerin zu dem fröhlichen Schnappschuss auf dem auch ihr Ex Justin Timberlake zu sehen ist. Die noch sehr junge Jamie Lynn trägt auf dem Bild eine Brille und scheint fasziniert von ihrer großen berühmten Schwester und deren ebenso berühmten Freund zu sein.

Sie ist stolz auf ihre kleine Schwester

„Es ist seltsam zu sagen, dass ich im Grunde deine Mutter war, als du jünger warst und ja, ich bin noch älter, aber deine Seele ist und war immer weise“, schrieb Britney. Sie fuhr fort: „Ich bin wirklich und aufrichtig inspiriert von deinem Weg und dem Leben, das du für deine schönen Kinder geschaffen hast. Ich bin so stolz darauf, jemanden so schön nennen zu können, wie dich meine Schwester!“

Erinnerungen an gemeinsame Wrestlingkämpfe

Die Sängerin hebt weiter hervor, wie „stark“ Jamie Lynn sei und schwelgt in den Momenten, in denen die Schwestern zu Hause Wrestling nachgespielt haben. „Du hast mich buchstäblich in zwei Sekunden zu Boden gebracht, nachdem ich meine ganze Kraft reingegeben habe. Ich werde es nie vergessen. Vielleicht sollten wir noch mal einen Kampf austragen. Die Dinge haben sich in den letzten 6 Jahren aber auch ganz schön geändert. PS Ich wünschte ich wäre so stark wie du und alles Gute zum Geburtstag!“

„Was für ein seltsames Bild“

Nachdem sie den Beitrag gepostet hatte, wurde Spears von ihren skeptischen Fans gefragt, warum sie ausgerechnet dieses Bild ausgewählt hatte. „Ist das das beste Bild, das sie von ihrer Schwester hat? Ich bin etwas besorgt“, schrieb ein User, während ein anderer ironisch schrieb: „Wie Cardi B sagen würde: das ist verdächtig.“

Ein anderer Follower fügte hinzu: „Was für ein seltsames Bild du ausgesucht hast“ und ein weiterer Fan forderte sogar jemanden auf, „zu untersuchen“, was genau im Moment in dem Moment passierte.