Jamie Lynn Spears vernachlässigt ihre Katzen und Elon Musk ist Schuld!

18.01.2021 20:30 Uhr

Jamie Lynn Spears beschuldigt Elon Musk, er sei Mitschuld am Tod ihrer Katzen, die durch Tesla-Unfälle gestorben sind. Dass sie sich damit selbst ins Kreuzfeuer bringt, hat sie wohl nicht erwartet.

Jeder Mensch macht Fehler und nicht wenige wiederholen ihre Fehler mehrfach, bevor sie daraus lernen. Und dann gibt es noch die, die den Fehler niemals bei sich, sondern immer bei anderen suchen und somit nicht lernen wollen. Genau das macht Jamie Lynn Spears derzeit. Die Fehler der 29-Jährigen sind allerdings schon etwas gravierender, denn es geht um Katzenleben. Aber sie selbst ist natürlich nicht Schuld, sondern Tesla-Gründer Elon Musk ist es!

Als Schwester von Britney Spears und ehemals erfolgreiche Schauspielerin hat Jamie Lynn sich in der Vergangenheit einiges an Luxus gönnen können, unter anderem einen Tesla und einige Katzen. Wie es scheint, muss sie regelmäßig neue Katzen kaufen oder adoptieren, denn Jamie Lynn berichtet nun, dass ihre Katzen in der Vergangenheit sehr häufig Todesopfer von Unfällen mit einem Tesla gewesen seien.

So weit, so normal. Aber für Jamie Lynn ist klar: Der Schuldige ist kein anderer als der Tesla-Chef Elon Musk! Er hat schließlich so viel in Tesla investiert und das Unternehmen wachsen lassen, dass er verantwortlich für den Tod ihrer Katzen sein muss. Aber wie überhaupt? In einer Instagram-Story macht die Amerikanerin ihrem Unmut Luft und erklärt Elon Musk, dass seine Autos zu leise seien und ihre Katzen deshalb in die Unfälle verwickelt werden: „Der Tesla ist ein geheimer Katzen-Killer!“ Dass das Ganze auch an ihr und der Haltung ihrer Katzen liegt, scheint ihr noch nicht in den Sinn gekommen zu sein.

„Wir haben jetzt – ich möchte gar nicht sagen wie viele – Katzen daran verloren, dass sie den Tesla nicht starten hören“, empört sich die 29-Jährige. „Unglücke passieren und es ist sehr niederschmetternd und tragisch für alle Beteiligten.“ Einen Vorschlag hat sie für Musk: „Vielleicht könnte er ja eines dieser Geräusche einbauen, das Katzen- oder Tierohren stört, damit sie wissen, dass etwas passiert.“ Die Idee ist grundsätzlich ja nicht schlecht, zeugt aber eigentlich nur von Unwissen über das eigene Auto.

Jamie Lynn Spears took to Instagram to call out Elon Musk for the death of her cats:

“We have now lost — I don’t want to tell you how many cats — because they don’t hear the Tesla crank and unfortunate things happen and it’s really devastating and tragic for everyone involved,” pic.twitter.com/uZL1qbI407

— Pop Crave (@PopCrave) January 18, 2021