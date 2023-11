Verstorben an einer Überdosis River Phoenix: Nur der Tod konnte ihn stoppen Heute vor 30 Jahren verstarb Hollywood-Star River Phoenix. An Halloween 1993 ließ er auf tragische Weise vor Johnny Depps Nachtclub in L.A. sein Leben. Nicht auszumalen, welche Rollen er noch hätte spielen können. Ein Blick zurück auf ein viel zu kurzes Leben.