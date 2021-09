Jamie Oliver: Neue Kochshow auf RTL Living

Jamie Oliver verwöhnt seine Lieben in der neuen Koch-Show "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch". (mia/spot)

22.09.2021 15:21 Uhr

Endlich ist es wieder möglich, gemeinsam an einem Tisch Platz zu nehmen. Das feiert auch Jamie Oliver und zwar mit sechs Folgen einer neuen Kochsendung: "Jamie Oliver: Together - Alle an einem Tisch".

Jamie Oliver (46) kocht wieder: In seiner neuen Kochserie „Jamie Oliver: Together – Alle an einem Tisch“. Darin wird der Star-Koch ab 28. Oktober immer donnerstags zur Primetime auf RTL Living seine Kochkünste mit den Zuschauern teilen.

Das kommt auf den Tisch

Die sechs Folgen stehen unter verschiedenen Mottos. In der ersten Folge tischt Oliver ein Festessen auf aus Lammbraten, Zitronen-Ofenkartoffeln und Panna-Cotta-Erdbeerdessert. In der zweiten Folge lädt Oliver zum „Dankeschön“-Essen Menschen ein, die sich in der Krise sozial engagiert haben. Auf den Tisch kommen Lachs, gerösteten Oregano-Tomaten und Backkartoffeln.

In Folge drei richtet Oliver für Freunde und Familie eine mexikanische „Taco-Party“ aus. In der vierten Folge gibt es einen vegetarischen Curry-Abend. Die fünfte Folge führt den Koch und seine Gäste auf die Picknickdecke, wo unter anderem Quiches, Couscous-Salat oder Knoblauch-Zucchini serviert werden. Und zum Finale gibt es einen Steak-Abend mit Knoblauch-Salbei-Kartoffeln.

Kochen als „Ausdruck der Liebe“

In der Sendung geht es nicht nur ums Essen an sich, sondern vor allem um den Akt des gemeinsamen Essens. Jamie Oliver: „Kochen ist ein Ausdruck der Liebe. So viele Kulturen auf der ganzen Welt glauben das und es ist wahr. Wenn man seine Zeit investiert, um ein unglaubliches, von Grund auf selbst gekochtes Essen zuzubereiten und aufzutischen, bedeutet das den Menschen wirklich etwas…“