Jan Böhmermann: Empörung um Corona-Oma-Lied

Er hat's mal wieder geschafft, pünktlich zur Weihnachtszeit einen kleinen Skandal loszutreten: Jan Böhmermanns neuer Song "Meine Oma 2.0" zusammen mit einem Kinderchor, kommt nicht bei allen gut an.

Es handelt sich dabei zwar nicht um jenen Kinderchor, der bereits vor einem Jahr für Empörung sorgte, als er aus dem Klassiker „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ einfach „Meine Oma ist ne‘ alte Umweltsau“ machte, aber auch die „Lucky Kids“ sorgen mit ihrer Version für harsche Kritik.

Böhmermann dachte sich wohl, dass es doch eine gute Gelegenheit wäre sich die Kleinsten für ein neues Aufregerlied zu greifen.

„Pandemie vorbei und meine Oma auch“

Dieses Mal ist die umstrittene Großmutter keine Klimasünderin, sondern Corona-Leugnerin. Und so singt der Kinderchor munter vor weihnachtlich-winterlicher Kulisse: „Meine Oma weiß, es gibt gar kein Corona, Corona, Corona. Sie glaubt nicht mehr an Tagesthemen und ans MoMa. Meine Oma hat das Spiel schon früh durchschaut. Meine Oma stürmt in schwarz-weiß-rot den Reichstag, den Reichstag, den Reichstag. Damit da oben endlich einer mal Bescheid sagt. Meine Oma hustet jetzt im Widerstand.“

Nachdem die „Oma 2.0“ dann auch noch beim „Aprés Ski in Ischgl“ feiert und keine Lust auf „Social Distancing“ hat, kommt es noch viel schlimmer. „Meine Oma liegt seit vorgestern im Koma, im Koma, im Koma. Mit ‘nem Plastikschlauch in ihren Tracheostoma. Pandemie vorbei und meine Oma auch“, singt der Chor plötzlich und endet auch damit.

Twitter-Shitstorm folgte prompt

Lustig finden das aber ganz viele so gar nicht. Es hagelt einen regelrechten Shitstorm für den „ZDF Magazin Royale“-Moderator. So schreibt zum Beispiel eine Twitter-Userin: „Liebes ZDF, die Oma meiner Kinder war wie viele Omas keine Corona-Leugnerin, sondern ist daran gestorben. Im Vergleich zu Harald Schmidt fehlt es Jan Böhmermann an einem funktionierenden moralischen Kompass, Anstand und Feingefühl“.

„Was sind das für Eltern?“

Ein anderer wettert: „Pünktlich zur Festzeit verhöhnen die öffentlich-rechtlichen ihre Zuschauer, vor allem die Älteren“. Oder: „Das soll Spaß sein? Was sind das für Eltern, die ihre Kinder da mitmachen lassen? Einfach nur ekelhaft, dieser gebührenfinanzierte Hass“. Auf YouTube wurde das Video trotz der Reaktionen am Samstagnachmittag über 85.000 Mal angesehen.

Auch positive Stimmen

Doch es gibt allerdings auch zustimmende Kommentare. So twittert unter anderem jemand: „Viele Deutsche verstehen die Satire von Böhmermann nicht. Satire ist eine Kunstform, mit der Personen oder Zustände kritisiert werden. Wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann sollte er seine Position überdenken“.

So kann man das selbstverständlich auch sehen.