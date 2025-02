Satirischer Kommentar sorgt für Aufsehen Jan Böhmermann warnt in der „New York Times“ vor der AfD

Jan Böhmermann bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024 in Köln. (the/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 12:03 Uhr

Kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar: Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat sich in einem Video-Kommentar in der "New York Times" zu Elon Musks Unterstützung für die AfD geäußert und vor dem Aufblühen eines Extremismus in Deutschland gewarnt.

Jan Böhmermann (43) hat in Kooperation mit der US-amerikanischen Zeitung "New York Times" ein fast neun Minuten langes Video veröffentlicht, in dem er auf gewohnt satirische Art und Weise vor der Partei AfD warnt. Da das Video wenige Wochen nach der Veröffentlichung eines Gastartikels von Tech-Milliardär Elon Musk (53) in der deutschen Zeitung "Die Welt" online gestellt wurde, wird es als Reaktion auf Musks Unterstützung für die AfD gewertet.

Satirischer Kommentar kurz vor der Bundestagswahl

In dem Video mit dem Titel "The Far Right is Rising in the Land of 'Never Again'" auf der "New York Times"-Webseite erklärt Böhmermann auf Englisch, die NS-Vergangenheit Deutschlands und zieht dabei immer wieder Parallelen zur aktuellen politischen Lage kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar.

"Guten Tag from Germany, dem Land, das laut Elon Musk gerettet werden muss", begrüßt der "ZDF Magazin Royale"-Moderator die Zuschauenden zu Beginn des Videos. Im Anschluss betont er, dass Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kontinuierlich mit seiner Geschichte konfrontiert werde, es jedoch kein Handbuch für das Versprechen "Nie wieder" gebe. Es bestehe im Moment die Sorge, dass die AfD den Faschismus in Deutschland wiederaufleben lasse.

Das Video enthält auch eine direkte Kritik an Elon Musk, seine umstrittene Geste während der Trump-Amtseinführung und dessen Auftreten im politischen Weltgeschehen. Musk hatte nicht nur einen Gastbeitrag in der "Welt" veröffentlicht, sondern auf X auch ein Gespräch mit AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (46) geführt. Die Politikerin hatte Hitler darin öffentlich als "Kommunisten" bezeichnet. Die von Musk und der AfD verwendete Rhetorik suggeriere laut Böhmermann, dass man "Nazi-Dinge sagen und machen" könne, solange man bestreite, ein Nazi zu sein.

"Die Kacke ist am Dampfen"

Zum Abschluss adaptiert Böhmermann den bekannten "Great Again"-Slogan von US-Präsident Donald Trump (78) und sagt bezogen auf die AfD: "We are not Nazis, we just want Germany to be great again." Das Video schließt der Satiriker mit den Worten: "Und deswegen ist in Deutschland die Kacke am Dampfen."

Der Beitrag schlägt vor allem in den sozialen Netzwerken große Wellen. Auf Instagram feiern einige User den Kommentar als "das Beste, was ich je zu diesem Thema gehört habe – erleuchtend und erschreckend". Böhmermann kündigte in seiner Story an, dass es das Video ab Samstag auch ohne Paywall bei YouTube zu sehen gebe.