Jan Köppen löst Ralf Schmitz bei „Take Me Out“ ab

Für Jan Köppen ist der Job bei "Take Me Out" bereits die zweite Moderation einer Datingshow. (jru/spot)

28.03.2021 14:00 Uhr

Ralf Schmitz hat sich nach über sieben Jahren von der Datingshow "Take Me Out" verabschiedet. In seine Fußstapfen tritt nun Moderator Jan Köppen.

Nun ist klar, wer Ralf Schmitz (46, „Schillerstraße“) künftig als Moderator bei „Take Me Out“ (auf RTL oder via TVNow) vertreten wird. „Ninja Warrior Germany“-Host Jan Köppen (38) wird den Job des Comedians übernehmen und ab der kommenden Staffel Singles auf der Suche nach der Liebe helfen. Das teilte RTL am Sonntag (28. März) mit.

Köppen konnte bereits Erfahrungen als Moderator einer Datingshow sammeln. Er moderierte die Sendung „Are You The One“ für TVNow, bevor Sophia Thomalla (31) dort das Zepter übernahm. Er freue sich sehr über die neue Aufgabe, sagt er. Allerdings hat er auch leise Zweifel: „Bei ‚Take Me Out‘ stehen 30 Frauen an ihren Buzzern, die gackern und kichern … ob ich darüber die Kontrolle behalten werde, werden wir sehen. Sich bei der Frauenpower als Mann in die Mitte zu stellen, da muss man schon Mumm haben. Vom Mut des Singlemannes will ich gar nicht sprechen.“

Die Datingshow läuft seit 2013 auf RTL und hat sich mittlerweile zum Kultformat entwickelt. Die neuen Folgen mit Jan Köppen als neuer Moderator werden voraussichtlich ab Sommer 2021 in Köln gedreht. Wann die neue Staffel im Fernsehen zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.