Jan-Marten Block: Seine Freundin schrieb ihn auf Instagram an

16.04.2021 19:30 Uhr

Vor zwei Wochen Jan-Marten Block im DSDS-Finale zum neuen Superstar gekürt und darf heute Abend bei "Let's Dance" seine Sieger-Single "Never Not Try" performen.

In Zeiten von Corona ist das leider einer der wenigen Auftritte für den amtierenden Superstar, doch davon lässt sich das Nordlicht Jan-Marten Block nicht die Laune verderben.

Er tritt bei „Let’s Dance“ auf

Heute Abend wird er bei „Let’s Dance“ zu Gast sein und seinen Sieger-Song „Never Not Try“ zum Besten geben. Dort trifft er zwar nicht auf Publikum, aber auf die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez und natürlich auf die Profi-Tänzer und die restlichen verbliebenen Kandidaten.

Noch dabei sind: Musikerin Ilse DeLange (43), Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33), Schauspielerin Valentina Pahde (26), Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin & Journalistin Auma Obama (60), Boxer Simon Zachenhuber (22), Model Lola Weippert (25), „Prince Charming“ Nicolas Puschmann (30), Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Musiker Mickie Krause (50).

So lernte er seine Freundin kennen

Ob seine Freundin Yasmin ihn auch zu diesem Auftritt begleiten wird? Sie war beim DSDS-Finale vor zwei Wochen als einzige Angehörige von Jan-Marten vor Ort und es war kaum zu übersehen, wie frisch verliebt die beiden sind.

„Wenn ich schon von ihr Rede, muss ich anfangen zu grinsen“, gesteht Jan-Marten Block im Interview mit klatsch-tratsch.de. Kennengelernt haben die beiden sich übrigens über Instagram, wie er weiter berichtet:

„Ich habe meine Freundin tatsächlich über Instagram kennengelernt, aber nicht aufgrund meiner Teilnahme bei DSDS, sondern ich wurde ihr bei ihrem Feed angezeigt. Da hat sie mich gesehen und mich daraufhin angeschrieben. Ich glaube das war ein Gesangsvideo von mir. Dann sind wir ins Gespräch gekommen. Dass ich bei DSDS mitmache, ist ihr gar nicht aufgefallen, das habe ich einfach mal so beiläufig erwähnt.“

Er zieht bald nach Berlin

Jan-Martens Freundin wohn in Berlin, er im hohen Norden – noch! „Die Fernbeziehung klappt so gut, dass ich jetzt auch nach Berlin ziehen werde“, verrät er.

Und weiter: „Nicht nur, weil sie in Berlin wohn, sondern weil Berlin auch eine Stadt der Möglichkeiten ist. Ich komme ja vom Land und müsste erst einmal zwei Stunden mit dem Auto fahren. In Berlin fahre ich einfach schnell mit den Öffis.“

Fans des groß gewachsenen Sängers dürfen sich heute erst einmal auf einen Auftritt freuen, bei „Let’s Dance“ um 20:15 Uhr auf RTL.

(TT)