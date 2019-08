Jana Ina Zarrella: Der Sohn will einen YouTube-Kanal

Montag, 12. August 2019 08:26 Uhr

Jana Ina Zarrella würde ihren Sohn als YouTube-Star unterstützen. Das Model, das gemeinsam mit seinem Mann Giovanni Zarrella zwei Kinder großzieht, würde seinem Sohn eine Karriere als Influencer nicht verbieten.

Zwar versucht das Paar, seinen Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, trotzdem wäre eine YouTube-Karriere ihres Sprösslings kein Problem für Jana Ina. „Es ist schon passiert, dass unser Sohn gesagt hat, ich würde gerne einen YouTube-Channel haben“, erklärt die 42-Jährige gegenüber RTL, „ich möchte, dass sie alt genug sind, um Selbstbewusstsein zu haben und zu wissen, was das für Konsequenzen hat, so in der Öffentlichkeit zu sein.“

Kinder bei ihren Wünschen unterstützen

Grundsätzlich hat die zweifache Mutter aber kein Problem damit, ihre Kids in all ihren Wünschen und Träumen zu unterstützen, wie sie im Interview mit dem TV-Sender klarstellt.

Erst vor kurzem kritisierte der Fernsehstar, wie offen manche Menschen ihr Leben in den sozialen Netzwerken präsentieren. Dabei machte ihre Kritik auch vor der neuen Freundin des Wendlers keinen Halt. Über Lauras Sex-Geständnisse im TV sagte Jana Ina: „Sie ist 18, sie ist noch sehr jung. Sie weiß noch nicht, was das für Konsequenzen hat. Irgendwann wird sie sich schämen, was sie da erzählt hat.“