Spuren: Ein Dorf sucht, Long Shot, … TV-Tipps am Samstag In „Spuren: Ein Dorf sucht“ (Das Erste) muss der Mord an einer Joggerin aufgeklärt werden. Bei „Schlag den Star“ (ProSieben) tritt Evelyn Burdecki gegen Sarah Engels an und in „Chefsache ESC 2025“ (RTL) entscheidet sich, wer ins Halbfinale des deutschen ESC-Vorentscheids einzieht.