Jana Ina Zarrella über die Freundschaft mit Oliver Pocher

Mittwoch, 15. Mai 2019 09:48 Uhr

Jana Ina Zarrella setzt viel auf die Freundschaft zu Oliver Pocher. Der Moderator blödelt sich derzeit durch die ‚Let’s Dance‘-Shows und bringt das Publikum mit seinen verrückten Tanzeinlagen immer zum Lachen.

Wie Pocher privat so tickt, dazu ist eigentlich nicht so viel bekannt. Nun plaudert jedoch seine gute Freundin aus dem Nähkästchen.

Das einstige brasilianische Model verrät ‚Promiflash‘ über ihren Kumpel: „Ich sage immer, wenn mir irgendwas, irgendwo in der Nacht in Deutschland passieren würde und ich dürfte nur eine Person anrufen, außer meinem Mann, würde ich Oli anrufen, weil ich weiß, dass Oli, egal wo ich wäre, er würde mich abholen.“

Er wird wieder Vater

Offenbar scheint Oli also eine treue Seele zu sein. Hoffen wir, dass das mit seiner Freundin Amira Aly auch so aussieht, immerhin ist die seit kurzem schwanger. Aly, mit der Pocher seit 2018 zusammen ist, bestätigte die Gerüchte auf Instagram mit einem eindeutigen Bild. Auf dem Schnappschuss sieht man zwei große und eine kleine Sicherheitsnadel, wobei eine der Größeren, in der sich die kleine Nadel befindet, gewölbt ist.

Dazu postete die hübsche Brünette die Emojis einer schwangeren Frau, ein Pfeil mit dem Schriftzug „Soon“ (dt. „bald“) sowie einen Emoji mit Frau und Baby. Das Management von Oli bestätigte ebenfalls die süße Neuigkeit. Wann das Baby kommen soll, ist bislang jedoch noch nicht bekannt.