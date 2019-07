Jana Ina Zarrella über Laura Müller: „Sie wird sich schämen“

Samstag, 13. Juli 2019 07:50 Uhr

Laura Müller (18) aktuelle Freundin von Schlagersänger Michael Wendler (47) ist aktuell in Plauderlaune und redet offen über den, laut ihrer Aussage, tollen Sex mit ihrem älteren Freund. Eltern schlagen da natürlich die Hände über den Kopf, genau wie Model Jana Ina Zarrella (42).

Auch Jana Ina Zarrella hat die öffentliche Sex-Plauderei von Laura Müller mitbekommen und findet es eher daneben und erklärt gegenüber RTL: „Sie ist 18, sie ist sehr jung. Sie weiß noch nicht, was das für Konsequenzen hat. Irgendwann wird sie sich schämen, was sie da erzählt.“

„Wenn das meine Tochter wäre…“

Jana Ina, selbst Mutter von zwei Kindern sagt, sie würde nicht wollen, dass ihre Tochter so öffentlich über ihr Sex-Leben spricht. „Wenn das meine Tochter wäre, ich finde das nicht so toll“, so die Frau von Sänger Giovanni Zarrella.

Dennoch sagt sie auch, dass sie jeder sich selbst aussuchen darf, wenn er lieben möchte: „Jeder soll lieben wen er will. Aber ich als 42-jährige Frau finde das absurd. Das soll jeder für sich entscheiden, wenn sie glücklich sind. Hauptsache Menschen sind glücklich.“