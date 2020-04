Jane Fonda wird in Handschellen „zu sich selbst“

Schauspielerin Jane Fonda will ihre „unglaubliche potenzielle Plattform“ nutzen, um sich zu Themen zu äußern, an die sie „glaubt“.

Die 82-jährige nahm in den vergangenen Monaten immer wieder an Protesten gegen den Klimawandel vor dem US-Kapitol in Washington D.C. teil. Dort erreichte sie auch ihr Ziel – ihre mehrmalige Festnahme während der Demos.

Ganz vorne dabei

Jane Fonda glaubt allerdings, dass sie bei den Veranstaltungen, die jeden Freitag stattfanden, anders behandelt wurde, weil sie „weiß und berühmt“ sei. In einem Interview für die jährliche Nachhaltigkeitsausgabe des ‚Elle‘-Magazins erklärte sie: „Wenn man berühmt ist, hat man diese unglaubliche potenzielle Plattform, aber wie nutzt man sie?“

Weiter erklärte die Hollywood-Ikone: „Ich muss mich ganz vorne hinstellen. Ich bin weiß und berühmt und ich denke, es gab Anweisungen des Generalbundesanwalts, mich mit Kinderhandschuhen anzupacken.“

Macht eingetauscht

Der Star fühlte sich während der Proteste mehr wie er selbst und erklärte, es mache ihm nichts aus, sich in eine Position zu bringen, in der er „all seine Macht“ verliere. Der Grund: Es lohne sich, für sein Anliegen zu kämpfen.

„Es ist sehr schwer, im Leben einen Weg zu finden, um den Körper in Einklang mit den tiefsten Überzeugungen zu bringen“, so Jane Fonda weiter.

Selbstfindung in Handschellen

„Ziviler Ungehorsam kann das leisten. Sogar wenn man Handschellen angelegt bekommt und in eine Situation gebracht wird, in der man absolut keine Kontrolle hat, dann wirkt das, als wird man zu sich selbst“, beschrieb die Schauspielerin weiter.

„Ich habe mich dazu entschlossen, mich in diese Situation zu bringen, in der ich all meine Macht verliere – wegen etwas, an das ich glaube. Und das ist unglaublich“, so das einstige Sexsymbol der 1960er und 70er Jahre.

Der ‚Grace&Frankie‘-Star hatte zuvor betont, die „Klimakrise“ schwebe über „jedem kleinen Aspekt“ im Leben der Menschen und sei viel größer, als sie verstünden.