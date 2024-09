Sie konnte es nicht glauben Janet Jackson hätte Queen Elizabeth II. fast ihren Hintern gezeigt

Janet Jackson gibt ein peinliches Mode-Malheur preis. (rho/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 22:55 Uhr

Janet Jackson hat in einer modischen Zeitreise einen Hintern-Unfall offenbart. Ausgerechnet bei einem Auftritt vor der mittlerweile verstorbenen Königin von England platzte ihre Hose.

Janet Jackson (58) hat enthüllt, wie ihr in den Neunzigern während eines Live-Auftritts vor Queen Elizabeth II. (1926 – 2022) die Hose geplatzt ist. "Ich dachte nur: 'Oh, mein Gott!'", gesteht sie in einem Video für die britische "Vogue".

In dem fast elfminütigen YouTube-Clip erinnert sich Jackson für das Modemagazin an siebzehn berühmte Outfits und modische Fauxpas zwischen 1970 und heute. Eine Fashionanekdote bleibt dabei besonders im Gedächtnis: Als die Schwester von Michael Jackson (1958 – 2009) der britischen Königin fast den Hintern gezeigt hätte.

Wie konnte der Hintern-Unfall passieren?

Jackson performte damals den Song "Rhythm Nation", als die Naht ihrer Hose am Hintern riss und ihren Allerwertesten freilegte, nachdem sie für eine Tanzbewegung schwungvoll in die Hocke gegangen war. Bei welcher Veranstaltung sich das Fiasko abgespielt hatte, sagt die Sängerin nicht.

"Ich konnte nicht glauben, dass das passiert war. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott!' Und dann spürte ich die Luft da hinten und so wusste ich, dass es wirklich passiert war", erzählt Jackson. Heute kann sie über die Situation lachen.

Video News

Sie schaffte es damals, das Malheur zu überspielen, indem sie die restliche Choreografie ablieferte, ohne sich umzudrehen. "Ich habe ihr nie den Rücken zugekehrt", damit die Königin von England bloß keinen unerwarteten Blick auf den nackten Hintern hätte werfen können. Vermutlich wäre dies damals ein Skandal gewesen.

Für den sorgte Jackson mit Justin Timberlake (43) und einer Outfit-Panne in den USA im Jahr 2004. Bei einem prestigeträchtigen Auftritt in der Halbzeitpause des US-amerikanischen Super Bowl hatte ihr Duettpartner Timberlake vor einem Millionenpublikum an Jacksons Oberteil gezogen und dabei versehentlich ihre rechte Brust entblößt. "Nipplegate" war geboren. Timberlake entschuldigte sich später für die "Kleiderpanne" und erklärte, dass es "nicht beabsichtigt" gewesen sei.