Mittwoch, 29. Juli 2020 08:00 Uhr

Janine Pink und Jenny Elvers zurück bei „Promi Big Brother“

Kaum jemand kennt sich wohl besser mit "Promi Big Brother" aus als Janine Pink und Jenny Elvers. Gemeinsam mit Anouschka Renzi bilden sie das diesjährige Expertinnen-Trio für die Show.

Neues Jahr, neue Bewohner und altbekannte Gesichter: Am 7. August (20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn) startet „Promi Big Brother“ in eine neue Runde – und die Ex-Teilnehmerinnen Janine Pink (33) und Jenny Elvers (48) sind mit dabei.

Sie ziehen nicht in den Container

Noch einmal unter Dauerbeobachtung stellen sich die beiden Frauen allerdings nicht. Stattdessen nehmen sie die Rolle der Expertinnen ein und teilen täglich im „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ ihre eigenen Erfahrungen sowie ihr Wissen über die Show. Gesellschaft bekommen sie dabei von Schauspielerin Anouschka Renzi (55). Sie komplettiert das Expertinnen-Trio.

Sie teilen ihre Erfahrungen mit

Ab dem 10. August, immer montags bis freitags ab 5:30 Uhr, analysieren die Damen im Wechsel das aktuelle Geschehen im diesjährigen „Promi Big Brother“-Haus. Pink und Elvers werden sich dabei wohl nur allzu gut in die Kandidaten hineinversetzen können. Elvers war Kandidatin der ersten Stunde und gewann 2013 die Premierenstaffel der Show. Pink tat es ihr 2019 gleich und setzte sich im Finale gegen Ex-Dschungelkönig Joey Heindle (27) durch.

(cos/spot)