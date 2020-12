28.12.2020 21:00 Uhr

Jannik Schümann: (Fast) alles über seinen Freund Felix Kruck

Nach Jannik Schümanns Outing stellt sich die Frage, wer der glückliche Mann an seiner Seite ist. Auf Instagram hat der Schauspieler zuletzt ein Foto mit seinem Freund gepostet und die Liebe damit offiziell gemacht.

Für viele war Jannik Schümanns (28) Outing am Wochenende wohl eine echte Weihnachtsüberraschung. Völlig unerwartet hat der Frauenschwarm am zweiten Feiertag erstmals ein gemeinsames Foto mit seinem Freund Felix Kruck gepostet.

Das Netz reagierte durchweg begeistert und so erhielt Jannik haufenweise positives Feedback, für das er sich bereits in seiner Story bedankt hat: “Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, Kommentaren und der Liebe, die ihr uns schenkt. Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen und kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Danke“, hieß es da.

Felix ist ein Multitalent

Mit dem Berliner hat der “Dem Horizont so nah“- Darsteller jedenfalls einen ausgesprochen guten Fang gemacht. Felix ist nämlich ein echtes Allroundtalent. Als Einzelhandelsmanager arbeitete er bereits für das Fashion-Label “Abercrombie & Fitch Co.“ Zudem ist Krug leidenschaftlicher Yogalehrer. In seinem Blog schreibt Felix regelmäßig über seine Passion und berichtet über seine Zeit in Indien, wo er sich bereits vor längerer Zeit eingehend mit der Philosophie des Yoga beschäftigt hat.

Fitnessgranate

Zudem ist Felix stolzer Hundebesitzer. Auf Instagram postet der Blogger immer wieder Fotos von seinem treuen Begleiter. Knapp 20.000 Abonnenten folgen dem Multitalent mittlerweile. Seit dem Outing ist die Zahl der Follower natürlich deutlich gestiegen. Auf seinem Kanal präsentiert Janniks Freund allerdings nicht nur Bilder von seinen Reisen und seinem Hund sondern zeigt darüber hinaus auch immer wieder seinen trainierten Mega-Body.

Wie haben sich die beiden kennengelernt?

Felix mangelt es also weder an Köpfchen noch an Muskeln. Wie die beiden zusammengefunden haben und wann es gefunkt hat, wollten bisher allerdings weder Jannik Schümann noch sein Partner verraten. Da beide in Berlin wohnen, ist es gut möglich, dass sich das Paar über gemeinsame Freunde kennengelernt haben dürfte.

Naja und vergleicht man heute die Reisebilder der beiden auf ihren jeweiligen Insta-Accounts, dann versteht man auch wann und wohin die beiden zusammen verreist sind… (JuC)