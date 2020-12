27.12.2020 19:16 Uhr

Jannik Schümann: Glücklich über so viel Zuspruch nach Coming out

Am zweiten Weihnachtsfeiertag outete sich Schauspieler Jannik Schümann auf Instagram in Form eines romantischen Fotos mit seinem Freund Felix Kruck. Die Resonanz war großartig.

Für die überraschenden News erhielt der „Charité“-Star jede Menge positives Feedback auf dem Sozialen Netzwerk, sowohl von Schauspielkollegen als auch von seinen Fans.

Zu dem Bild, das ihn eng umschlungen mit seinem Liebsten zeigt, schrieb zum Beispiel Riccardo Simonetti: „Oh wie schön!“ oder Moderator Jochen Schropp: „So stolz auf dich“.

„Ich bin überwältigt“

Heute bedankte sich der 28-Jährige via Insta-Story bei seinen Followern mit den Worten: „Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, Kommentaren und der Liebe, die ihr uns schenkt. Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen und kann meine Gefühle nicht in Worte fassen“. Schümann fügte hinzu: „DANKE! Ich wünsche euch allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. 2021 wird ein gutes Jahr – ich spüre es“.

Zuspruch auch von prominenten Kollegen

Zahlreiche Kollegen hatten sich seit Samstag für das Männerpaar gefreut unter dem Posting vom 26. Dezember, darunter Kolleginnen und Kollegen wie Anna Maria Mühe, Jasna Fritzi Bauer, Claudia Michelsen, Sabin Tambrea, Kostja Ullmann, Vladimir Burlakov, Jochen Schropp und Clemens Schick. Etwa 120.000 likten das Posting bis Sonntagabend. (SV/dpa)