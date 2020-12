23.12.2020 13:25 Uhr

Jannik Schümann: Vor der Knutscherei durfte er nicht mal in den Supermarkt

Auch Schauspieler Jannik Schümann hat in diesem Jahr die Strapazen der Pandemie genossen. Und sich mal wieder seinem Studium gewidmet. Aufgrund seines Berufes kann sich sowas hinziehen - wenn man gut im Geschäft ist.

Seit drei Jahren studiert Jannik Schümann zwischen Dreharbeiten Anglistik und Medienwissenschaften. „Ich hatte Glück, dass im April das Online-Sommersemester der Humboldt-Uni anfing“, erzählte der Frauenschwarm dem Berliner Boulevardkönig Andreas Kurtz für die „Berliner Zeitung“. „So hatte ich jeden Tag zu tun, konnte meinen Kopf vormittags anstrengen und hatte nachmittags frei.“

„Ich konnte einiges nachholen“

Seit inzwischen drei Jahren studiert der beliebte Schauspieler Anglistik und Medienwissenschaften. „Jetzt hatte ich mal wieder richtig Zeit dafür, konnte einiges nachholen. Dabei wusste ich die ganze Zeit, dass die Serie ‚Westwall‘ kommen würde.“

Die durch die Pandemie verordnete Zwangspause hat der 28-Jährige Wahlberliner durchaus genutzt: „Ich habe das wahnsinnig genossen, einfach mal runter zu kommen und mir viele Gedanken über das Wesentliche gemacht, über mein Leben und darüber, was ich will.“ Schümann gesteht: „Ich war noch nie so lange am Stück zu Hause wie in der Pandemiezeit.“ Dieses Schicksal teilt er in diesem Jahr allerdings mit Abermillionen Zeitgenossen.

Neue Serie „Westwall“

Gerade hat der Schauspieler die Dreharbeiten zur neuen, sechsteiligen Serie „Westwall“ abgeschlossen, die irgendwann 2021 im ZDF laufen soll. Die Thrillerserie ist eine Adaption eines Bestseller-Romans von Benedikt Gollhardt und spielt im rechtsextremen Milieu. Und trotzdem wird in dem Film auch intensiv geküsst! Jannik, der den rätselhaften Nick spielt, verriet dazu: „Ich hatte sehr innige Liebesszenen in der Serie. Der Unterschied zu der Zeit vor Corona besteht darin, dass man die fünf Tage davor in absolute Quarantäne gehen muss. Da kann man nicht mal mehr den Partner oder die Partnerin sehen. Es sei denn, diese Person kommt mit dir in Quarantäne.“ Der sympathische Star fügt hinzu: „Vor solchen Szenen darf man noch nicht mal in den Supermarkt gehen.“

Neue Serie für Netflix

Ein düsterer Thriller wie dieser ist Neuland für den Schauspieler, wie er in dem Interview einräumt. „Westwall“ habe ihm Möglichkeit gegeben, eine neue Vielschichtigkeit zu zeigen. „Einen abgründigen Charakter mit Tiefe, der mir vorher noch nicht angeboten wurde.“

Übrigens: Schümann ist als Nächstes in der Netflix-Produktion „Tribes Of Europa“ an der Seite der Hauptdarsteller Emilio Sakraya und Henriette Confurius zu sehen.

„Tribes Of Europa“ von den Machern von „Dark“, spielt 2074, in dem Europa nach einer mysteriösen globalen Katastrophe in unzählige Klein- und Mikrostaaten zerfallen ist, den sogenannten Tribes. Für Fans der Serien „Dark“, „Divergent“ oder auch „Mad Max“. Die erste Staffel mit sechs Episoden startet am 19. Februar 2021.