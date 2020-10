23.10.2020 19:50 Uhr

Jared Leto macht sich komplett nackt: Hier ist der Beweis!

Das aktuell heißeste Thema in den USA ist neben Corona natürlich die anstehende Präsidentschaftswahl. Auch Stars wie Jared Leto fordern in den sozialen Medien zum Wählen auf.

Aber nicht mit einem schnöden Wahlaufruf oder Plakaten, sondern mit nackter Haut. So versucht Jared Leto auf Twitter und Instagram die Aufmerksamkeit seiner Follower auf sich zu ziehen.

Hot, hotter, Jared

Und es klappt! Denn wer kann bei dem entblößten Body von Jared schon weggucken. Zu dem Bild schrieb er kurz und knapp: „P.S. Nicht vergessen zu wählen!“

Auf dem Bild ist Letos Mund und sein nackter und durchtrainierter Oberkörper zu sehen. Auch wenn man seine Augen nicht sieht, verraten seine markanten Tattoos, dass es sich bei dem Bild um den Schauspieler handelt.

Quelle: instagram.com

Jared Leto soll einen großen Penis haben

Übrigens, seine meist weiblichen Fans sind etwas „enttäuscht“, dass Bild nicht doch noch mehr zeigt, als der Ausschnitt hergibt. Denn angeblich soll der Schauspieler untenrum überdurchschnittlich bestückt sein.

Die verstorbene transsexuelle Sängerin Alexis Arquette soll eine Affäre mit ihm gehabt haben und sagt über sein XXL-Penis: „Er ist nicht nur gewaltig, er ist wie ein Römerhelm.“

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Andere setzen auch auf nackte Haut

Fakt ist aber, mit diesem Bild hat der Schauspieler auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und wenn er damit ein paar US-Bürger mehr dazu bewegt hat Wählen zu gehen, dann hat die Aktion auf jeden Fall etwas gebracht.

Er ist nicht der erste Promi der auf nackte Haut setzt, wenn es um die anstehenden Wahlen geht. Kylie Jenner räkelt sich beispielsweise in einem Bikini auf einer Sonnenliege. Was das mit den Wahlen zu tun hat? Nichts! Aber immerhin fordert sie in dem Text zum Bild: „Seid ihr schon registriert um zu wählen? Lasst uns einen Plan machen, um gemeinsam zu wählen!“

Quelle: instagram.com

