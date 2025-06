Musik Jarvis Cocker will keine große Lücke bis zum nächsten Pulp-Album

Bang Showbiz | 11.06.2025, 11:00 Uhr

Jarvis Cocker hofft, dass Pulp nicht wieder 24 Jahre brauchen, um ein neues Album zu machen.

Pulp veröffentlichte letzte Woche ‚More‘, ihre erste LP seit ‚We Love Life‘ von 2001. Obwohl es keine festen Pläne für ein weiteres Album gibt, deutete der 61-jährige Frontmann an, dass es beim nächsten Mal nicht so eine lange Pause geben wird.

Auf die Frage, ob es in der Zukunft ein weiteres Pulp-Album geben wird, sagte Jarvis dem ‚NME‘: „Vielleicht. Wir haben versucht, kein Konzept für diese Platte zu haben oder zu denken: ‚Das war’s, das ist unser letztes Gas‘. Das habe ich früher oft gedacht. Ich hatte diese seltsame Sache, dass ich, wenn ein Album gemischt und fertig war, dachte: ‚Oh, ich kann jetzt sterben und es wäre okay‘. Das ist eine furchtbare Art, über sein Leben nachzudenken, wirklich. Bei dieser Platte habe ich das nicht so empfunden. Auf der Innenseite des Covers steht: ‚Das ist das Beste, was wir tun können‘. Das ist alles, was man zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben tun kann. Hoffentlich nicht in weiteren 24 Jahren, aber vielleicht gibt es in ein paar Jahren etwas anderes zu sagen.“

Der ‚Common People‘-Hitmacher gab zu, dass er befürchtete, seine Bandkollegen mit dem Vorschlag eines neuen Albums zu „verschrecken“, weil die letzten beiden Pulp-Alben sehr lange gedauert haben.