Jasmin Herrens Hund Tommy ist ebenfalls gestorben

Jasmin Herrens Hund Tommy ist ebenfalls gestorben

22.04.2021 09:28 Uhr

Kurz nach Willi Herrens Tod muss Jasmin Herren den nächsten Schock verarbeiten. Ihr Hund Tommy ist nun ebenfalls gestorben.

Jasmin Herrens Hund Tommy ist gestoben. Nur wenige Stunden, nachdem sein Herrchen Willi Herren am 20. April tot in seiner Wohnung aufgefunden worden ist, ist auch der geliebte Vierbeiner der Herrens gestorben. Das hat die 42-Jährige gerade per Instagram mitgeteilt. Besonders schockierend, denn ausgerechnet beim Gassigehen mit Tommy erfuhr Jasmin von Willis Tod.

Fans trauern mit Jasmin Herren

In einem rührenden Post schreibt die Reality-Darstellerin: „…und dann lief Tommy seinem Herrchen hinterher.“ Nach dem Verlust von ihrem Lebensgefährten muss Jasmin nun also auch noch den von ihrem Hund verarbeiten. Eine herzzerreißende Nachricht, bei der die Fans der Blondine ihre tiefste Anteilnahme aussprechen.

Kein seltenes Phänomen

„Das ist ein merkwürdiges Phänomen, dass die Trauer sich auch 1:1 auf einen Hund übertragen kann“, erkennt Entertainer Julian FM Stöckel. In der Tat ist es so, dass Haustiere und insbesondere Hunde kurz nach dem Tod eines Familienmitglieds ebenfalls krank werden können und versterben. Das bestätigt mal wieder auf traurigste Art und Weise, wie tief die Verbindung zwischen einem Hund und seinem Herrchen sein kann.

Keine einfache Zeit für Jasmin Herren, doch die Anhänger der Beauty sind sich sicher, dass Jasmin eine starke Frau ist und früher oder später lernt, mit den tragischen Verlusten zu leben.

Willi und Jasmin Herren hatten eine turbulente Beziehung

Nachdem Jasmin und Willi Herren 2018 geheiratet haben, durchlitt die Beziehung eine regelrechte Achterbahnfahrt. Insbesondere Willis Alkohol- und Drogenprobleme und einige Fremdgehgerüchte sollen eine harte Probe für ihre Liebe gewesen sein, die am Ende Willi wohl auch das Leben gekostet haben.

Mit der Teilnahme bei „Temptation Island – V.I.P“ wollte der Lebemann seiner Frau im letzten Jahr beweisen, dass er treu und anständig ist. Genau das schaffte der „Promis unter Palmen“-Darsteller auch mit Bravour. Das Publikum war also sich sicher: Nach der Dating-Show kann die beiden nichts mehr auseinander bringen. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Trennung im März

Trotz der Hoffnung ihrer Fans, bestätigten die beiden 2021 ihre Trennung. „Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt! Willi und ich sind wohl auf, aber unsere Ehe ist beendet! Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist schlimm genug….“, so die Blondine ihren Instagram-Post. Zu einem weinenden Emoji ließ sie ihren Ex wissen: „Ich liebe Dich und werde das immer tun.“

Zudem veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie auf seinem Schoss sitzt und ihn auf die Stirn küsst. „Leb‘ wohl! Liebe meines Lebens….“ ist außerdem auf dem Bild zu lesen. Jetzt muss Jasmin sich endgültig von ihrem geliebten Willi verabschieden.