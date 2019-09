Jasmin Tawil meldet sich nach Baby-News zu Wort

Jasmin Tawil hat sich für die Unterstützung ihrer Fans bedankt. Seit Ostern galt die frühere ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‚-Darstellerin als vermisst. Ihr Vater heuerte sogar einen Privatdetektiv an.

Der letzte bekannte Aufenthaltsort der Schauspielerin war angeblich Hawaii. Nach Monaten, in denen sich die Familie und Fans der 37-Jährigen große Sorgen machten, meldete sie sich nun wieder zurück. Und das ist nicht alles: Die Sängerin hat außerdem in der Zwischenzeit ein Baby bekommen.

Quelle: instagram.com

Das sorgte in den Medien und auch bei ihren Fans für große Erleichterung und viele unterstützende Worte. Darauf ging die Ex von Sänger Adel Tawil jetzt ein und bedankte sich auf Instagram:

„Danke! Wenn ich an die Liebe denke, die ihr Ocean und mir die letzten Tage habt zukommen lassen, fällt mir dieses Lied ein. Danke für all die Unterstützung,“ sagte die frischgebackene Mutter und spielte dabei das Lied ‘Walking on Sunshine’ ab.

„Wir haben uns bei den AA kennengelernt“

Erst vor Monaten hatte die Schauspielerin in einem Live-Video auf Facebook offenbart, dass sie zu Treffen der Anonymen Alkoholiker gegangen ist. In einem dieser Postings war sie in einem Studio zu sehen und fuhr mit der Kamera durch den Raum. „Ich bin mit Bunny und Eric im Studio. Bunny ist mein Freund aus Malibu. Wir haben uns bei den AA kennengelernt“, berichtete sie in den Aufnahmen.

AA ist die Abkürzung für Anonyme Alkoholiker, eine Selbsthilfegruppe für alkoholkranke Menschen. Jasmin erklärte, dass Bunny und sie schlechte Zeiten durchstehen hätten müssen.

„Er war wie ein Sponsor für mich. Auch wenn wir das nie so gesagt haben. Er hat mir sehr geholfen“, so die brünette Schauspielerin über ihren guten Freund. Ein sogenannter Sponsor ist selbst Mitglied der Selbsthilfegruppe für Alkoholkranke und dient einem anderen Teilnehmer als Bezugsperson und Stütze bei der Bewältigung der Suchtprobleme.