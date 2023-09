Durchbruch in Hollywood? Nach Trennung von Britney Spears: Sam Asghari treibt Karriere voran Sam Asghari, Noch-Ehemann von Britney Spears, will laut US-Insidern seine Schauspielkarriere vorantreiben. Der ehemalige Fitnesstrainer konnte in der Vergangenheit schon einige kleinere Rollen in Hollywood-Produktionen ergattern.