Jason Derulo hat jetzt ein Ruhrteig-Double!

10.09.2021 22:16 Uhr

Du findet Jason Derulo zum Anbeisen? Jetzt erst recht. Den Musiker gibt es jetzt nämlich auch als lebensgroßen Rührkuchen.

Von Jason Derulo kann sich so mancher einer Scheibe abschneiden. Im Alter von nur 31 Jahren konnte der Amerikaner schon jede Menge großartige Erfolge erlangen. Davon reden wir an dieser Stelle aber nicht. Wir meinen es wörtlich – wir möchten uns ein Stück aus Jason Derulos Körper schneiden.

Den Sänger gibt es nämlich jetzt auch als lebensgroßen Rührkuchen!

Der Riesenkuchen war eine persönliche Bestellung von Jason Derulo. Er wandte sich an die TikTok-Bäckerin Lara Mason, mit dem Auftrag eine lebensgroße Nachbildung von ihm aus Kuchen anfertigen zu lassen.

Lara Mason, deren „Cake Anything“-Account über 1,7 Millionen Menschen auf TikTok folgen, teilte am Mittwoch einen Clip, in dem der „Talk Dirty“-Sänger ihr (31) den seltsamen Auftrag gibt.

Das Video zeigt dann im Zeitraffer, wie Mason eine extrem realistische Torte von dem 1,80 m großen Superstar herstellte. Der Jason-Kuchen sitzt mit abgewinkelten Beinen und hält sich lässig ein iPhone ans Ohr.

Die Britin legte besonders viel Wert auf die Details. Alle Tattoos von Jason, seine Mimik, seine Muskeln imitierte sie perfekt.

Bei Lara Mason handelt es sich natürlich auch nicht um eine blutige Back-Anfängerin. Mehr sogar: Ihre Spezialität sind Menschenkuchen.

Auf ihren Social Media Accounts kann man etliche Promis-Kuchen, zum Teil ebenfalls in Lebengröße, sehen. Sie buk sich bereits einen Ed Sheeran (30), eine Kim Kardashian (40) und das Ex-Royal Paar Prinz Harry (36) und Meghan Markle (40).

Wir wollen natürlich wissen, wie es sich für Jason Derulo angefühlt hat, sich selbst zu essen. Und hat´s denn geschmeckt?

Wahrscheinlich hat der Musiker nicht einmal einen Krümel von dem Double-Kuchen probiert. In dem Video sieht man nämlich wie die Bäckerin nach der Vollendung ihres Meisterwerks den Kuchen großzügig anschneidet und einen herzhaften Bissen aus der Schulter nimmt.

Hey @capitalbrum I made a lifesize cake of Harry and Meghan! What do you think…? pic.twitter.com/p9SCzfYSD4

— Lara Cake Anything (@lara_cakes) May 14, 2018