Jason Derulo, Miley Cyrus & Co.: Alle lieben die #dollypartonchallenge

Die #dollypartonchallenge erobert das Internet. Schuld daran ist die namensgebende Country-Legende Dolly Parton (74) die auf ihrem Instagram-Account eine vierteilige Fotocollage postete und aus der sich eben die besagte Challenge entwickelte.

So geht’s: Wie präsentiert man sich am Besten auf den vier sozialen Plattformen Instagram, Facebook, Linkedin oder Tinder? Auf Linked wollen alle so seriös wie möglich aussehen, auf Tinder wollen wir so sexy wie möglich sein, schließlich könnte der Partner fürs Leben oder auch eine schnelle Nummer anbeißen und auf Instagram zeigen wir, wie toll und aufregend unser Leben ist.

Diese Promis machen mit

Selbstverständlich haben direkt einige Promis mitgezogen und ebenfalls vier Fotos von sich herausgesucht, wie sie sich auf den Plattformen präsentieren würden. Da wäre zum Beispiel Jason Derulo, dessen „Tinderbild“ natürlich sein berühmtes XXL-Penis Bild wäre.

Auch die Backstreet Boys würden für Tinder ihr Hosen runterlassen. Bei Linkedin würden sie dagegen auf klassische Anzüge setzen.

Moderatorin Ellen DeGeneres ließ sich diesen Spaß natürlich auch nicht nehmen, schließlich ist sie dafür bekannt, jeglichen Unfug mitzumachen. Obwohl ihr Tinderbild sicher etwas fragwürdig ist.

Nun ja, und Miley Cyrus Interpretation der #dollypartonchallenge sollte man eindeutig nicht zu ernst nehmen, aber genauer genommen kennen wir die Sängerin und Schauspielerin nicht anders.

Und Will Smith nahm die Aufgabe sehr ernst und machte gleich ein Video zur #dollypartonchallenge…