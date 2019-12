Jason Derulos Penis ist zu groß für Instagram

Jason Derulo hat ein Problem, für das die meisten Männer sterben würden: sein Penis ist offenbar zu groß, um Unterwäsche-Bilder in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Der Sänger veröffentlichte kürzlich eine Instagram-Aufnahme, in der er seine Männlichkeit in einer hautengen Unterhose zur Schau stellt.

Doch ausgerechnet damit verstößt er offenbar gegen die Community-Richtlinien der Plattform zu Nacktheit und sexueller Aktivität. Ein Facebook-Sprecher teilte „TMZ“ mit, dass Jason in seinem Beitrag „erregte Genitalien“ zeigen würde.

An dieser Stelle würden wir also gerne ein ansprechendes sexy Pic des Musikers zeigen – tja, sorry. Na, okay vielleicht doch. Der 30-Jährige nimmt die Entfernung seines Postings nämlich nicht einfach so hin.

Quelle: instagram.com

Frauen dürfen alles zeigen

Stattdessen veröffentlichte er die Sperr-Nachricht und hängte sein Unterwäsche-Foto einfach noch mal mit dran. Dazu schimpft er, dass es eine Doppelmoral sei, weil Frauen ihre Körper komplett zur Schau stellen könnten.

Derulo weist außerdem darauf hin, dass er sein Ding mit Unterwäsche bedeckt habe und, dass das Ganze einfach nur ein klares Beispiel für Diskriminierung sei, weil er wegen seiner – nun ja – „Größe“ nicht anders könne.

Quelle: instagram.com

Wenn der Sänger das nächste Mal Lust hat, seine Kronjuwelen zu präsentieren, kann er sie sicher auf Twitter teilen…