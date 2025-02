Stars Jason Kelce: Bruder Travis Kelce ist erwachsener geworden

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 09:00 Uhr

Der ehemalige NFL-Star plaudert über seinen jüngeren Bruder und lobt ihn dafür, gereifter zu sein.

Travis Kelce hat sich durch neue Menschen in seinem Leben „verändert“.

Der 35-jährige Football-Star ist seit 2023 mit Popsängerin Taylor Swift zusammen. Sein älterer Bruder Jason Kelce ist von Travis‘ persönlicher Entwicklung verblüfft. Über die Veränderung seines Bruders verrät Jason im Podcast ‚Fitz and Whit‘: „Es war erstaunlich, ganz ehrlich.“

Der 37-Jährige verrät, dass ihn Travis schon immer ein wenig an Peter Pan erinnert hat. „Eines der Dinge, die ich an Travis so liebe, ist, dass er nie erwachsen wurde. Er war wie Peter Pan, der verlorene Junge“, plaudert er aus.

Jason ist der Meinung, dass die neuen Menschen in Travis‘ Leben einen guten Einfluss auf ihn hatten. „Ich denke, dass man manchmal Leute in seinem Leben hat, die das vielleicht aus einem herausholen. Das ist eine gute Sache“, erklärt der ehemalige NFL-Star.

Obwohl der Tight End inzwischen gereifter sei, habe er sich die verspielte Seite seiner Persönlichkeit bewahrt. „Trav, er wird erwachsen. Er hat immer noch diesen jugendlichen Enthusiasmus. Ich denke, das wird er immer haben. Es ist einfach ein Teil seiner Persönlichkeit“, fügt Jason hinzu.

Kürzlich offenbarte Travis, dass er sich von Taylor während ihrer ‚Eras‘-Tour inspiriert fühlte. Im Vorfeld des Super Bowls erklärte der Kansas City Chiefs-Spieler bei einer Pressekonferenz: „Zu sehen, wie sie wochenlang von einem Land zum nächsten reist und wie anstrengend das für ihren Körper und ihren Geist ist – und das gilt nicht nur für sie. Es war ihr gesamtes Umfeld. Es war eine absolute Maschine, die ich bewundern konnte.“