Film Jason Momoa: Deshalb macht ihn seine DC-Rolle ‚wirklich nervös‘

Bang Showbiz | 03.04.2025, 11:00 Uhr

So kennt man den Hollywood-Star gar nicht: Seine Cameo-Rolle in 'Supergirl: Woman of Tomorrow' setzt ihn unter Druck.

Jason Momoa gesteht, dass ihn seine Rolle in ‚Supergirl: Woman of Tomorrow‘ sehr „nervös“ macht.

Der Schauspieler wird in dem kommenden DC Comics-Film, der 2026 erscheinen soll, einen Cameo-Auftritt als Söldner und Kopfgeldjäger Lobo haben. Obwohl für den 45-Jährigen damit ein Traum in Erfüllung geht, hat er Angst, ob alles glatt laufen wird.

Er verriet gegenüber ‚ScreenRant‘: „Das ist die Rolle, die ich immer spielen wollte. Ich meine, das ist der Comic, den ich liebe. Ich bin wirklich nervös deshalb.“ Trotzdem sei es ein „Selbstläufer“, diese Figur zu verkörpern.

Der ‚Aquaman‘-Star ist außerdem als Garrett ‚The Garbage Man‘ Garrison im neuen Film ‚A Minecraft Movie‘ zu sehen, der seit Donnerstag (3. April) in den Kinos läuft. Das Make-up-Team habe es geschafft, ihn „exakt“ wie den Charakter aus der Videospielreihe aussehen zu lassen. „Ich will nicht zu viel verraten, aber wir sehen wirklich ziemlich genau aus – exakt wie der Charakter. Er ist ziemlich rau und das Fahrrad ist richtig cool“, plauderte er aus.

Jason ist an der Seite von Hollywood-Star Jack Black in dem Film zu sehen. Der 55-Jährige übernimmt die Rolle von Steve aus dem Sandbox-Computerspiel und erklärte, dass er keinen Favoriten aus all den Rollen wählen kann, die er im Laufe seiner Karriere gespielt hat.

„Es ist mir egal, ob es eine Fortsetzung oder neues Material ist … Ich liebe es, mit tollen Künstlern zusammenzuarbeiten. [Wenn] es einen großartigen Regisseur und ein großartiges Drehbuch gibt, dann bin ich dabei“, sagte der ‚School of Rock‘-Darsteller. „Lass mich nicht eines meiner ‚Babys‘ auswählen.“