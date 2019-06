Jason Momoa: Familien-Spritztour mit selbst gebauter Harley

Montag, 17. Juni 2019 11:19 Uhr

Jason Momoa hat sich pünktlich zum Vatertag in Amerika einen 30-jährigen Traum erfüllt – ein eigenes Motorrad und zwar von Grund auf selbstgebaut mit Hilfe seiner ganzen Familie.

Zur Feier des Tages veröffentlichte der „Aquaman“ -Star ein Video der besonderen Mission, eine alte Harley-Davidson neu zu bauen. Dabei geholfen haben ihm seine 11-jährigen Tochter Lola und Söhnchen Nakoa-Wolf (10), die er gemeinsam mit mit Ehe-Frau Lisa Bonet hat. Als Vater und Ehemann sei es „die größte Ehre seines Lebens“ erzählt er in dem 8-minütigen Kurzfilm, den er heute auf seiner YouTube-Seite gepostet hat. Momoa spricht darin auch über die „Freude“, die er sehen konnte, als er sich gemeinsam mit seinen Kindern auf den ersten wilden Ritt auf der Maschine begab – der Nachwuchs saß natürlich im Beiwagen.

„Ich schloss sogar die Augen dabei“

„Meine Babys mussten sehen, wie ihr Vater selbst mal was lernte“, sagt Jason Momoa im Video. „Die Freude in ihren Gesichtern spiegelte die Erinnerung wider, die Erinnerung an diesen kleinen Jungen auf dem Rücken einer Maschine, der mit einem so großen Lächeln durch den Hinterhof raste und dabei sogar seine Augen schloss. Ich spürte wieder diese Liebe und jetzt konnte ich es auch auf den Gesichtern meiner Kinder sehen. Es ist der Moment, in dem das Wilde durchkommt“.

Momoa sieht die gebaute Harley als „etwas sehr Besonderes“ an, etwas, das er als „Erbstück“ bezeichnet und als ein neues Stück seiner Familiengeschichte, auf das er stolz sei. „Wir sind die Momoas und schon ganz schöne Trottel“, so der 39-Jährige. „Und bei jeder Fahrt, ob ich es bin, meine Tochter, mein Sohn oder sogar ein Enkelkind, das ich noch nicht kenne – wir werden Meilen und Erinnerungen teilen“. Aaaaw!