Film Jason Momoa: ‚Fast X‘ beinhaltet keinen dramatischen Showdown

Bang Showbiz | 19.05.2023, 18:00 Uhr

Jason Momoa sprach darüber, dass er erfreut sei, dass in ‚Fast X‘ kein dramatischer Showdown zwischen ihm und Vin Diesel vorkommt.

Der 43-jährige Schauspieler spielt in dem kommenden ‚Fast and Furious‘-Film den Bösewicht Dante Reyes und findet es gut, dass die Filmbosse eine Konfrontation zwischen Dante und Vins Figur Dominic Toretto vermieden haben.

Jason erzählte in einem Interview gegenüber ‚Screen Rant‘: „Wir haben eine große Kampfszene für mich und (Dom) geplant gehabt, und wir haben gesehen, dass wir das getan haben. Sie müssen nicht in einen Showdown geraten, in dem sie gegeneinander kämpfen. Er hat ständig die Oberhand über Dom. Und es ist nicht wahr, dass wir sie nicht kämpfen sehen wollen, denn der Showdown wird kommen und es wird gewalttätig sein, besonders mit jemandem, der Schmerzen liebt und wahrscheinlich innerlich schon tot ist.“ Momoa befasste sich bei den Dreharbeiten zudem mit Dantes Hintergrundgeschichte und seiner Motivation, Dominic Toretto zu zerstören. Der ‚Aquaman‘-Star verriet: „Du kommst aus einer kriminellen Familie. Mein Vater wurde mir genommen und dann wurde mir alles weggenommen. Nicht nur das, sondern unser ganzes Geld. Er war in Brasilien ganz sich selbst überlassen. Er hat einfach einen guten Teil seines Lebens damit verbracht, von Dom besessen zu sein und Rache auszuüben, also wollte jemand, dem alles genommen wurde, ihn auf die schlimmste Art und Weise verletzen und ihm sein Vermächtnis wegnehmen.“