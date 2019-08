Jason Momoa: Kritik an seinem Look ist ihm egal

Donnerstag, 1. August 2019 08:41 Uhr

Jason Momoa schert sich nicht um Kritik an seinem Aussehen. Der 39-jährige Frauenschwarm wurde von Social Media-Trollen wegen seines „Papa-Körpers“ kritisiert, nachdem Fotos von ihm im Italien-Urlaub mit seiner Frau Lisa Bonet, ihren gemeinsamen Kindern und Bonets Tochter Zoë Kravitz auftauchten.

Momoa demonstrierte allerdings nun gegenüber ‚TMZ‘, dass ihm so etwas absolut „Wurscht“ ist. Auf die Frage, ob er sich angegriffen fühle, antwortete der ‚Aquaman‘-Star: „Nein, gar nicht.“ Der Hollywood-Hottie hatte zuvor über das harte Fitness-Regime gesprochen, das er über sich ergehen ließ, um in der Rolle von Aquaman zu glänzen.

‚E! News‘ berichtete er: „Ich durfte nicht so viel essen, um dünn zu bleiben. Ich bin Hawaiianer – wenn wir essen, werden wir einfach dick. Also ist es genetisch bedingt hart für mich, gestählt zu sein. Du entziehst dir Kohlenhydrate, also hatte ich es noch schwerer, fit zu werden. Ich würde lieber einfach fett werden.“

Quelle: instagram.com

„Ich esse nur Brot und Butter“

Einen Teil seiner Diät fand Momoa besonders hart, wie er auch erklärte: „Ich bin kein Fan davon, die Bauchmuskeln zu trainieren. Es ist hart… Du kannst kein Bier trinken!“ Und weil Jason so sehr gelitten hat, genießt er die Zeit zwischen den Dreharbeiten von ‚Aquaman‘ und ‚Aquaman 2‘ besonders. „Ich habe seit neun Monanten keine Gewichte mehr angefasst. Ich esse nur Brot und Butter! Jeder Tag ist Cheat-Day! Irgendwann muss ich wieder zu diesem Typen werden. Aber jetzt? Nö“, freute er sich.