Jason Priestley in der WG: Brad Pitt gewann die Dusch-Wetten

Donnerstag, 9. August 2018 14:47 Uhr

Sie wohnten eine Zeit lang zusammen in einer WG und kamen auf lustige Ideen: die Ex-Serien-Schauspieler Jason Priestley und Hollywood-Ikone Brad Pitt.

Schauspieler Jason Priestley (48) denkt gern an frühere Zeiten in seiner WG mit Kollege Brad Pitt. Beide seien arbeitslose Schauspieler gewesen und hätten viel Quatsch gemacht, um Zeit totzuschlagen, sagte der Ex-Serienstar der Illustrieren „Bunte“. „Da wir weder Frauen noch Jobs hatten, lief oft der Wettbewerb, wer es schafft, am längsten nicht zu duschen. Meist hat Brad gewonnen.“ Der gebürtige Kanadier hatte von 1990 bis 2000 in der Serie „Beverly Hills, 90210“ eine Hauptrolle.

Übrigens: Am 17. August erscheint Priestleys neue Serie ‚Private Eyes‘, die wir hier verlosen.