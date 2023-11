Film Jason Segel: Nicht immer makelloses Verhalten in Stresssituationen ist menschlich

Bang Showbiz | 09.11.2023, 12:00 Uhr

Der Schauspieler sprach darüber, dass einem der Erfolgsdruck manchmal auch über den Kopf wachsen kann.

Er ist für seinen unvergleichlichen Sinn für Humor bekannt. In der US-Erfolgsserie ‚How I Met Your Mother‘ begeisterte Schauspielstar Jason Segel ganze neun Jahre lang als sympathischer Anwalt Marshall Eriksen ein Millionenpublikum.

Seit 2014 zeigt sich der 43-jährige Star auch immer häufiger in ernsteren Filmrollen. Für die HBO-Serie ‚Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty‘ (zu sehen auf Sky WOW) kehrte er 2022 jedoch wieder zurück zu seinen Wurzeln und ließ an der Seite von Hollywood-Helden wie Adrien Brody seine humorige Seite zum Vorschein kommen. Auch in der aktuell zweiten Staffel der beliebten US-Show schlüpft Segel wieder in die Schuhe des amerikanischen Basketball-Coaches Paul Westhead, der in den 80er-Jahren unter anderem Kult-Sportteams wie die „Los Angeles Lakers“ trainierte. In einem Interview gegenüber ‚Bang‘ verriet Segel aktuell, warum er sich mit seiner Serienrolle besonders identifizieren kann: „Ich kann das Gefühl verstehen, unbedingt gewinnen zu wollen. Der Sieg einer Basketball-Meisterschaft kann mit einem Flug zum Mond oder einem Durchbruch in Hollywood gleichgesetzt werden. Auch wenn die Chancen eher gegen dich sprechen, gibst du trotzdem alles. Für mich zeigt das, dass Menschen alles tun, um ihre Träume zu verwirklichen – egal wie hart es ist. Diesen Ansatz kann ich gut nachvollziehen.“ Gegenüber ‚Bang‘ gab der ‚How I Met Your Mother‘-Star zudem zu, dass der Erfolgsdruck einem manchmal auch über den Kopf wachsen kann. Jason erklärte jedoch: „Am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen. Wir alle reagieren anders, wenn wir in einer Stresssituation sind. Unter Druck zeigen wir vielleicht nicht immer unsere beste Seite und verhalten uns nicht immer makellos. Manche finden es falsch, ich finde es nur menschlich.“