Urlaub auf der Yacht Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley zeigen private Fotos

Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley sind seit 2010 ein Paar und seit 2017 Eltern. (ili/spot)

SpotOn News | 14.11.2024, 12:31 Uhr

Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley gewähren einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Der Schauspieler und das Model zeigen Ausflugsfotos.

Jason Statham (57) und Rosie Huntington-Whiteley (37) zeigen seltene Fotos ihrer Kinder Jack (7) und Isabella (2) an Bord einer Yacht bei einem Familienausflug. Die vierköpfige Familie genoss die Zeit auf See offenbar sehr.

Die Bilder zeigen die Familie mit Ferngläsern, im Pool und beim Angeln vom Boot aus. Bis auf einen Link zum Yachtverleih sparte sich der Schauspieler einen Kommentar zu den ohnehin vielsagenden Fotos auf seinem Instagram-Account. Auf einer Aufnahme ist auch zu sehen, wie der britische Schauspieler seinen Kindern auf der Yacht hinterherläuft, während eines der beiden auf der Außencouch steht. Außerdem posiert das Promipaar auch zusammen in einigen süßen Aufnahmen.

Rosie Huntington-Whiteley zeigt Urlaubsfotos

Rosie Huntington-Whiteley zeigt immer mal wieder süße Familienschnappschüsse zwischen ihren Hochglanz-Highfashion-Fotos. Im September gab es ein paar Fotos vom Familienurlaub auf Ibiza: in Badekleidung, in der Hängematte, am Strand, am Pool, in der Altstadt … "Ibiza Babies", lautete ihr Kommentar dazu.

Foto-Nachschub mit ein bisschen Action hielt auch der Juli bereit: Huntington-Whiteley zeigte ihre Männer beim Wellenreiten in Malibu, Kalifornien. In einem Clip sind beeindruckende Fortschritte ihres Sohnes zu sehen.

Auch im Juni, rund um die 7. Geburtstag von Sohn Jack, zeigte das britische Model Familienfotos auf Instagram. "Landpomeranzen", kommentierte sie die Aufnahmen mit viel Natur.

Anfang Januar bekamen ihre 20,4 Millionen Followerinnen und Follower schöne Urlaubsfotos aus Phuket, Thailand, zu sehen: Pool, Meer, Sonnenuntergänge und Palmen.

Video News

Im kommenden Jahr feiern sie 15-Jähriges

Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley sind seit 2010 ein Paar und seit 2016 verheiratet. Gemeinsam Eltern eines Sohnes wurden sie im Juni 2017, ihre Tochter kam Anfang des Jahres 2022 zur Welt.