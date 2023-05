In den 1980er Jahren entwickelte er sich zum Sneakerhead Jason Sudeikis: Er ist ein riesiger Fan von Turnschuhen!

Jason Sudeikis verriet, dass er der stolze Besitzer von rund 250 Paar Turnschuhen sei.

Der 47-jährige Schauspieler, der die Hauptrolle in ‚Ted Lasso‘ spielt, hat erzählt, dass er vor allem ein großer Fan von Nike-Turnschuhen sei und diese auch gelegentlich in der Sport-Comedy-Drama-Serie trägt.

„Wir fühlen uns alle so geschmeichelt.“

Als Jason über die Reaktion der Fans auf die Wahl seiner Schuhe in der Show sprach, enthüllte er gegenüber der „New York Times“-Zeitung: „Wir fühlen uns alle so geschmeichelt. Das war etwas, was wir von Anfang an bewusst getan haben, bevor wir dachten, dass das irgendjemandem auffallen würde.“

Eine Person ist kein Fan seiner Mode

Trotzdem gibt Jason zu, dass es jedoch eine Person gibt, die kein Fan seiner Modewahl für die Serie sei. Der Star fügte hinzu: „[Das] treibt unseren Kunden Jacky Levy ein wenig in den Wahnsinn. Einfach aus Kontinuitätsgründen.“ Jason erklärte auch, dass seinen Outfits für die Serie im Großen und Ganzen viel Zeit und Gedanken gewidmet seien.

Während seiner Schulzeit in den 1980er Jahren entwickelte er sich zum Sneakerhead

Jason enthüllte, dass er sich während seiner Schulzeit in den 1980er Jahren zum Sneakerhead entwickelte und insbesondere ein Fan von Air Jordans sei. Nach seinem Lieblings-Sneaker-Paar gefragt, antwortete Sudeikis: „Die sind im Moment ziemlich kaputt, aber das sind meine Jordan 1s, sie sind niedrig, in einem Carolina Blue. Ich trage sie ein paar Mal während der Show. Diese Schuhe liebe ich wirklich.“