Jay Khan: Dieses GNTM-Sternchen ist in seinem neuen „Hochexplosiv“-Video dabei

Mit „Amor (Obsesión)“ hat uns Jay Khan vielen den Sommer versüßt, nun läutet er mit seichten Klängen und einem treibenden Midtempo-Beat den Herbst ein. Seine neue selbst geschriebene Single „Hochexplosiv“ umschreibt das intensive Gefühl, das ein Mensch in einem bewirken kann.

Dieser Moment, wenn nur ein Blick das ganze Leben auf den Kopf zu stellen vermag und einen so verzaubert, dass man sich eingestehen muss: „Ich würde dich aus zehn Millionen wählen!“

Dem ehemaligen Mitglied der erfolgreichen Boyband US5 ist es gelungen, diese mit nichts auf der Welt zu vergleichende Emotion in ein textlich hochexplosives Gewand voller Feuer, Leidenschaft und Sehnsucht zu hüllen.

Kribbeln im Bauch

Darin singt er: „Du bist hochexplosiv, pures Dynamit / Eine von Millionen, oh mi corazon / Du bist hochexplosiv, meine Nummer eins / Spür‘ die Euphorie, wenn du mich ansiehst/ Du bist hochexplosiv“

Das dazugehörige Video entstand über den Dächern Berlins, was auch die großen Gefühle des Songs so visuell auf eindrucksvolle Weise transportiert. Weibliche Unterstützung bekommt der Engländer diesmal von Ex-GNTM-Beauty Brenda Patea.

Jay versetzt seine Fans mit diesem treibenden Track in einen euphorischen Zustand, in dem sich „das Kribbeln im Bauch“ zu einem „tobenden Feuerwerk“ steigert – verbunden mit der Hoffnung, dass dieses magische Gefühl niemals vergeht.

Der Song ist auch als Message zu verstehen, immer an dieses große Glück zu glauben, es zu erkennen und mit Haut und Haar zu (er)leben, wenn es unvermittelt vor einem steht. Hochexplosiv. Pures Dynamit. Und ein Jay Khan, dessen Worte einen heißen Herbst 2019 garantieren.