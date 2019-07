Jay Khan ist wieder frisch verliebt

Mittwoch, 17. Juli 2019 22:50 Uhr

Jay Khan ist wieder in festen Händen. Der Sänger schwebt derzeit auf Wolke sieben. Nachdem seine vergangenen Beziehungen mit Indira Weis und Lena Gercke in die Brüche gingen, hat er nun ein neues Liebesglück gefunden. Wer seine Herzensdame ist, will er jedoch nicht verraten.

„Es ist nichts, womit ich hausieren gehe oder was ich an die große Glocke hänge. Weil ich dieses sehr kostbare, ultimativ Private auch mittlerweile für mich privat halten möchte“, begründet der 37-Jährige seine Entscheidung in der ARD-Show ‚Brisant’.

Welche Qualitäten seine Traumfrau mitbringen muss, um sein Herz zu erobern, hatte Jay bereits in einem vergangenen ‚Bild‘-Interview verraten. „Meine Freundin sollte ein absoluter Familienmensch sein, sehr kinderlieb, loyal und mir vor allem auch die Stirn bieten können“, zählte er auf.

Ein Vorbild sei für ihn seine Mutter: „Ich suche in meiner Freundin kein Ebenbild meiner Mutter, geschweige denn einen Mutterersatz. Sie sollte eine eigenständige Persönlichkeit haben, aber wenn sie schlau ist, schaut sie sich eh das ein oder andere bei Mama ab.“