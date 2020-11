25.11.2020 20:00 Uhr

Jay-Z kommt mit Netflix-Thriller

Jay-Z wird eine Adaption von Dwayne Alexander Smiths Roman "Forty Acres" für den Streaming-Dienst Netflix produzieren.

Die US-Rap-Legende Jay-Z – die bereits an dem kommenden Netflix-Western ‚The Harder They Fall‘ als Produzent beteiligt ist – tut sich erneut mit Netflix zusammen, um einen weiteren Film zu produzieren.

Erst in der Frühphase

Der Krimi „Forty Acres“ soll eine Mischung aus ‚Die Firma‘ (1993) und ‚Get Out‘ (2017) sein. Laut ‚Deadline‘ wird Cheo Hodari Coker das Drehbuch zum Film liefern. Das Projekt soll sich derzeit in der frühen Entwicklungsphase befinden. Der Roman erzählt die Geschichte eines Anwalts, der nach seinem Eintritt in eine Eliteorganisation ums Überleben kämpfen muss.

Weitere Details

Jay-Z (50) wird den Thriller an der Seite von Aaron Kaplan, Niles Kirchner und Bill Strauss von Kapital Entertainment produzieren, während Dana Honor, Smith und Mike Epps als ausführende Produzenten an Bord sind. Für den Film ‚Forty Acres‘ wird Jay wieder mit Kaplan und James Lassiter zusammenarbeiten, mit denen er zuvor bei der ABC-Serie ‚Women of the Movement‘ zusammengearbeitet hat. (Bang)