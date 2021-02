Jazzsänger Tony Bennett kämpft gegen Alzheimer

01.02.2021 17:00 Uhr

Die Familie des Entertainers und Jazzsängers Tony Bennett hat dessen Kampf gegen eine Alzheimer-Erkrankung öffentlich gemacht. Das Leben betrachte er weiterhin als "ein Geschenk".

Der US-Entertainer und Jazzsänger Tony Bennett (94) ist an Alzheimer erkrankt. „Das Leben ist ein Geschenk – sogar mit Alzheimer“, lässt der offizielle Twitter-Account des 94-Jährigen verlauten und bedankt sich bei der American Association of Retired Persons (AARP), die zuvor einen Artikel veröffentlicht hat, in dem auch Bennetts Familie zu Wort kommt.

Life is a gift – even with Alzheimer’s. Thank you to Susan and my family for their support, and @AARP The Magazine for telling my story.

Read more here:https://t.co/R05A4jc5BF?

? Kelsey Bennett pic.twitter.com/ApxBCpGv0y

— Tony Bennett (@itstonybennett) February 1, 2021