Stars Jean-Claude Van Damme bezeichnet die Vorwürfe gegen ihn als ‚grotesk‘

Jean-Claude Van Damme - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2025, 09:00 Uhr

Der 64-jährige Actionstar wehrt sich gegen die Anschuldigungen, er habe Opfer von Menschenhandel sexuell missbraucht.

Jean-Claude Van Damme behauptet, die Anschuldigungen gegen ihn seien „groteske“ Lügen.

Dem 64-jährigen Actionstar wird vorgeworfen, wissentlich sexuelle Dienste von Opfern von Menschenhandel in Anspruch genommen zu haben. In einem neuen Statement, das unter anderem ‚PEOPLE‘ vorliegt, lässt Van Dammes französischer Manager Patrick Goavec mitteilen: „Wir haben Artikel erhalten, in denen von einer angeblichen Affäre von Herrn Van Damme in Cannes die Rede ist. Die berichteten Fakten sind sowohl grotesk als auch nicht-existent. Herr Van Damme wird kein Kommentar abgeben, um dieses absurde und ebenso haltlose Gerücht nicht weiter zu befeuern.“

Van Damme wird beschuldigt, rumänische Frauen als „Geschenk“ in Cannes in Empfang genommen zu haben. Dem Schauspieler soll dabei bewusst gewesen sein, dass die Frauen Opfer von Zwangsprostitution waren. Der Anwalt Adrian Cuculis, der eines der Opfer vertritt, erklärte gegenüber ‚PEOPLE‘, dass die Frauen „in einem schutzlosen Zustand“ waren. Er sagte weiter: „Einige Rumänen stehen aktuell in Verdacht eine kriminelle Vereinigung gegründet und Zuhälterei betrieben zu haben, wobei sie Jean-Claude Van Damme angeblich fünf rumänische Frauen – Fotomodels in Rumänien – angeboten haben, um ihm sexuelle Dienste zu erweisen. Die Person, die diese Dienste erhielt, wusste um ihren Zustand.“