Jeanette Biedermann: „In Glitzer und im Schlüpfer auftreten – das ist nichts für mich“

Auffallend an Sahneschnittchen Jeanette Biedermann ist, dass sie nicht mehr so aufgedonnert daherkommt wie früher. Sie will authentisch sein und sich nicht verstellen. Deshalb hat Jeanette Biedermann auch keine Lust auf Glitzerkram und Mini-Outfit.

Die Berliner Popsängerin macht sich nicht mehr viele Gedanken über ihr Aussehen. „Was ziehe ich an? Wie wirke ich? Das ist mir egal. Ich bin wie ich bin, ich hadere nicht“, sagte die 39-Jährige dem Sender Radio FFH. „Ich mache mir meinen Dutt und denke: Okay! Mir ist nur noch das Innere wichtig.“ Ihr gehe es nur noch um Musik und etwas zu erzählen: „Der ganze Plastik-Quatsch und Glitzer und im Schlüpfer auftreten – das ist nichts für mich.“

Tipps für die Mädels

Eine Frau solle eine Frau sein, sie solle Formen haben und kein Strich sein. Biedermann riet die beliebte Sängerin ihren Geschlechtsgenossinnen: „Traut euch, echt zu sein! Die guten Jungs und die guten Männer mögen echte Mädchen.“ Liebe könne nur entstehen, wenn man echt sei: „Sonst sieht der andere dich ja nicht.“

Biedermann, die 1989 mit ihren Eltern aus der damaligen DDR über die deutsche Botschaft in Prag in den Westen floh, ist seit 20 Jahren im Musikgeschäft. Ihre Band Ewig hat sich dieses Jahr aufgelöst, im September erschien ihr Solo-Album.